المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق مبادرة "مجلس NextGen" بهدف تعزيز المهارات القيادية للشباب البحريني العاملين في صندوق العمل وتنمية ثقافة الابتكار. وتعد هذه المبادرة أحد ثمار الجهود المستمرة في تعزيز التواصل بين فريق العمل في "تمكين" وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبني الأفكار المبتكرة التي يتقدم بها منتسبو الصندوق بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وتفاعلية.

ويضم مجلس NextGen نخبة من موظفي "تمكين" الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على عدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز روح الابتكار والإبداع في عمل الصندوق، بما يتضمن مشروعين رئيسيين: الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى تمكينهم عن طريق التدريب والمشاركة في اجتماعات الإدارة لتبادل الخبرات والمعرفة كونهم ممثلين عن صوت الشباب.

كما سيعمل المجلس على تقديم مقترحات عملية لتعزيز ممارسات الاستدامة داخل "تمكين"، بالإضافة إلى ابتكار آليات تُعزز مشاركة موظفي صندوق العمل في مشاريع ذات أثر اجتماعي يعكس التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل "تمكين" السيدة إيمان آل شريف: "يأتي إطلاق هذه المبادرة في "تمكين" انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالكفاءات الشابة التي تحتضنها المؤسسة وإدراكنا لقيمة ما تطرحه هذه الفئة من رؤى نوعية تسهم في إثراء عملية اتخاذ القرار. وتعكس هذه المبادرة تطلعاتنا في ترسيخ نموذج مؤسسي قائم على التفكير المستقبلي والشمولية من خلال إتاحة الفرصة للموظفين الشباب للمساهمة في رسم ملامح التوجهات الاستراتيجية وبناء شبكات مهنية تلعب دوراً في تبادل المعرفة وتعزيز التعاون."

وأضافت: "تهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية، بما يساهم في إعداد جيل مؤهل لتحمل المسؤوليات المستقبلية مع الحرص على تجديد الأفكار وتعزيز روح الابتكار والإبداع في عملنا، وهو ما ينعكس على ما نقدمه للمجتمع البحريني وسوق العمل."

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع أولويات “تمكين“ في تعزيز المهارات القيادية لموظفيها الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة ويسهم في إدخال أفكار جديدة تدفع عجلة الابتكار في المؤسسة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

-انتهى-

#بياناتحكومية