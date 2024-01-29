الرياض، المملكة العربية السعودية: في تطور ملفت وفريد من نوعه يُبرز تدفق الأعمال والابتكار العابر للحدود بين آسيا والمملكة العربية السعودية، أبرمت شركة "إم إس أيه كابيتال MSA Capital"من خلال ذراعها الاستثماري في الأسواق الناشئة "إم إس إيه نوفو" MSA Novo ووزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الابتكار في القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي وضع أسسها معالي خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي ويزيد الشمري، شريك "إم إس أيهMSA " في مبادرة الابتكار السعودية، إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار عبر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل الخدمات اللوجستية، والتقنية المالية، والتقنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتقنية الروبوتية، والتجارة الإلكترونية. كما تسعى هذه الشراكة إلى تمكين الشركات السعودية من الانفتاح والحصول على الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، وخاصة من المستثمرين الآسيويين، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال العابرة للحدود في أسواق رأس المال. كما تشمل مذكرة التفاهم تطوير المنظومة الإيكولوجية لرأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية، وإتاحة تأسيس المشاريع المشتركة عبر العديد من القطاعات، والنظر في إمكانية إنشاء مقر إقليمي لشركة "إم إس إيه" MSA في المملكة العربية السعودية.

معرباً عن سروره بهذا التعاون، تحدث معالي الفالح قائلاً، "إن تعاوننا مع "إم إس أيه كابيتال MSA Capital"يؤكد عزمنا على ترسيخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية ومركز رائد للتقدم التقني. لقد أظهرت "إم إس إيه" MSA قدراً كبيراً من الالتزام تجاه المملكة على مدار السنوات الخمس الماضية، ومن دواعي سرورنا البالغ المضي قدماً في توسيع نطاق هذه الشراكة. ونحن بدورنا ملتزمون بتحقيق أقصى استفادة من هذا التحالف الاستراتيجي لتحقيق تقدم بخطوات كبيرة ومتسارعة في قطاعي التقنية المالية والتقنية عموماً في المملكة العربية السعودية، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار أيضاً، أعربت جيني زينج، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إم إس إيه كابيتال" MSA Capital، عن سعادتها بهذه الشراكة قائلة، "إن شراكتنا مع وزارة الاستثمار السعودية تُمثّل خطوة مهمة وحاسمة في توسيع نطاق الحضور العالمي لشركة "إم إس إيه كابيتال" MSA Capital، خاصة وأن المشهد الاقتصادي المنتعش في المملكة ورؤيتها التطلعية توفران فرصاً قيّمة وغير مسبوقة لشركات محفظتنا الاستثمارية. ونحن سعداء لاستكشاف هذه الآفاق الجديدة والمساهمة في تطوير وتعزيز المنظومة الإيكولوجية المبتكرة في المملكة."

لطالما كانت شركة "إم إس إيه" MSAولاتزال المستثمر المؤسسي العالمي الأكثر فاعلية في تبني الاستثمار المنهجي وإرساء دعائم التحالفات المشتركة وتأسيس المشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية. ولدى الشركة 3 شركاء تقع مقراتها الرئيسية في الرياض، وقد استثمرت أكثر من 45 مليون دولار أمريكي في 9 شركات عاملة في المملكة. وقد لعبت "إم إس إيه" MSA دوراً بارزاً في تمكين 19 من شركات المحافظ الاستثمارية العالمية من دخول سوق المملكة العربية السعودية. كما تدير الشركة أكثر من 250 شركة محافظ استثمارية عالمية، وتتوقع تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية من خلال مذكرة التفاهم هذه

نبذة عن شركة أم أس أيه نوفو و شركة "إم إس أيه كابيتال

تعتبر MSA Novo أحد أنشط الشركات الاستثمارية العالمية التي تستثمر في الأسواق الاقتصاد الناشئة، حيث تمتلك استثمارات في مناطق الشرق الأوسط و أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. MSA Novo هو الصندوق الاستثماري للأسواق الاقتصادية الناشئة التابع لشركة MSA Capital، وهي شركة رأس مال مغامر رائدة مقرها الصين وتمتلك استثمارات تفوق 2 مليار دولار. وقد استثمرت في شركات رائدة في الصين مثل Meituan توصيل الطلبات في اللحظة الأخيرة ومعهد بكين للجينوم (تسلسل الجينات) ،Didi مشاركة وسائل التنقل، Tuijia الإقامة ,YiduClou، (بيانات الرعاية الصحية الضخمة). إضافة إلى ذلك، فتستثمر MSA في معظم الشركات التكنولوجية الخاصة الكبرى في الولايات المتحدة عبر الاستثمارات المباشرة (مثل Uber وPalantir وAirbnb، وغيرها) أو الاستثمارات الغير المباشرة من خلال الاستثمار في أبرز صناديق رأس المال المغامر الأمريكية مثل (Stripe ,SpaceX ,Affirm ,Wish ,PostMates ,Epic Games ,Instacart,Lyft ,NuBank،) وغيرها.

نبذة عن وزارة الاستثمار السعودية

تعيش المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبيا يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، وتسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ إذ تحرص الوزارة عبر مقرها الرئيس ومراكزها الموزعة في أنحاء المملكة، على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.

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