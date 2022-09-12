مسؤولي المصانع: المشاركة عززت من فرص التوسع بالمنتجات نحو أسواق خارجية جديدة

اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان مشاركتها في المعرض الدولي ـ MIHAS للأغذية في ماليزيا، بنجاح لافت حيث شهد جناح الغرفة بمشاركة مجموعة من المصانع الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات العاملة في إمارة عجمان زيارة العديد الوفود الرسمية والخاصة والمستثمرين وأصحاب الأعمال من الدول المشاركة في المعرض، كما استعرضت الغرفة المزايا الاستثمارية والتسهيلات والمقومات الاقتصادية النوعية التي توفرها عجمان للمستثمرين ومجتمع الاعمال، وذلك على مدار 4 أيام في العاصمة كوالالمبور.

وأكد مسؤولي المصانع المشاركة تحت مظلة غرفة عجمان على أهمية المعرض ودوره في التوسع بالمنتجات المحلية إلى أسواق خارجية جديدة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين من الخارج وبحث فرص تبادل المنتجات وابرام الصفقات، مشيدين بجهود الغرفة في إتاحة الفرصة لمصانع ومنشآت الإمارة من المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة الأمر الذي يواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الصناعي في الإمارة.

وأكد طالب الصيداوي المدير التنفيذي بمعامل الصيداوي، على أهمية المعرض الذي وفر قناة تواصل مباشرة للتعرف على مستجدات مجال الامن الغذائي وآخر تطورات صناعة الأغذية والمشروبات، إلى جانب دور المعرض في اتاحة الفرصة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مصانع عجمان وأصحاب الاعمال والمستثمرين من الخارج.

من جانبه أشاد جاسم العسكري، المدير التنفيذي بمصنع غلفا لتعبئة المياه، بنتائج المشاركة في المعرض وجهود اللجنة المنظمة في الترويج لمنتجات مصانع إمارة عجمان، معرباً عن تقديره لجهود غرفة عجمان للارتقاء بالقطاع الصناعي في الامارة عبر اتاحة الفرصة للمشاركة في معارض دولية متخصصة داخل وخارج الدولة.

وقال فيروز ستار مدير عام مصنع ميلو لتعبئة الحبوب والبهارات، "المعرض وفر منصة ترويجية هامة سلطت الضوء على القدرات الإنتاجية لمصانع عجمان، إلى جانب التعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة الأغذية والتغليف والتعبئة والترويج والتسويق".

وأوضح ياسين عبدالماجد مدير عام مصنع الامير للصناعات الغذائية، أن المشاركة في المعرض عززت من جهود مصانع الامارة المشاركة تحت مظلة الغرفة في رصد أسواق جديدة مما يساهم في تنمية صادرات الامارة، وكذلك بناء شراكات مثمرة مع مجموعة واسعة من الجهات المشاركة.

وقال كانوجيا ديباك مدير المبيعات بمصنع توابل العرب والهند، أن جناح غرفة عجمان شهد إقبالا لافتا من جانب زوار المعرض والجهات المشاركة الأمر الذي أتاح الفرصة لإنشاء شبكة علاقات من الشركاء والعملاء الجدد والمحتملين.

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، على نجاح مشاركة وفد الغرفة حيث شهدت المشاركة عدداً من اللقاءات الثنائية بين وفد الغرفة وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات المشاركة من مختلف الدول، لبحث سبل التعاون وتبادل الصفقات والاطلاع على أفضل الممارسات، كما عمدت الغرفة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وأوضح أن غرفة عجمان بدعم من مجلس الإدارة حريصة على توسيع قاعدة مشاركتها في المعارض الخارجية بمشاركة أعضائها من المنشآت والمصانع، حرصاً على تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتحقيق التنافسية والريادة وتمكين المنشآت من تطوير ونمو الاعمال.

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