دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضاف مجلس مهارات الإعلام والترفيه (MESC)، أحد المجالس الرائدة في مجال التدريب على المهارات في مجال الإعلام والترفيه، حلقة نقاش جمعت خبراء من قطاع صناعة الإعلام والترفيه والأوساط الأكاديمية بعنوان "تعزيز منظومة بناء المهارات من خلال تبادل المعرفة والخدمات والموارد". وقد عُقدت حلقة النقاش، التي نظمتها وزارة الاعلام والإذاعة الهندية، في معرض "اكسبو 2020 دبي"، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) والمؤسسة الوطنية لتنمية المهارات (NSDC). وعلى هامش المؤتمر، تمّ توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين كلّ من مجلس مهارات الإعلام والترفيه (MESC) والسيد بينو فارغيزي، رئيس شركة "ساستاينبل مايندز" للخدمات الإعلامية، والسيدة بريما مورليدار، الرئيسة التنفيذية، مدرسة وودلم بارك في عجمان؛ والسيد سارجو ماثيو، الرئيس التنفيذي لشركة "سينيبليتز تي في إم" على التوالي.

ستسمح اتفاقيات التعاون هذه بتعزيز المهارات، مثل تطوير المناهج الدراسية القائمة على التكنولوجيا والطلب؛ وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة، بناء وتعزيز المهارات ورفع المهارات فضلاً عن توفير فرص وظيفية مثيرة للمرشحين. جمع الحدث الهجين مجموعة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم الذين ناقشوا السبل التي يمكنهم من خلالها العمل معاً لمواجهة هذا التحدي، مع تركيز خاص على سد الفجوة المتنامية في المهارات التي يواجهها الطلاب والمهنيون الشباب الذين يدخلون قطاع الإعلام والترفيه.

وقال موهيت سوني، الرئيس التنفيذي لمجلس مهارات الإعلام والترفيه (MESC) في معرض تعليقه: "ركزت مناقشات المائدة المستديرة بشكل أساسي على تعزيز منظومة المهارات بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء قدرات المدربين والمدربين الرئيسيين استناداً إلى أفضل المعايير الدولية، وتوفير الفرص لكلّ من الطلاب والمدربين والمهنيين بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وإتاحة التعاون بين قطاع صناعة الإعلام والترفيه والأوساط الأكاديمية وبين الأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تبادل المحتوى والتعلم."

شارك في النقاش أكثر من 20 طالباً من كلّ من أكاديمية "بيرل" وكليات التقنية العليا، والسيدة عائشة إبراهيم العلي (كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية)، والسيد شايتانيا شينشيليكار (من معهد "ويسلينغ وودز إنترناشيونال")، والسيد يان هورن (معهد "إس إيه إي")، والسيد أربيت دوغار (شركة "نكست إديوكيشن" الشرق الأوسط)، والبروفيسور ماندا فينكاترامانا (جامعة الخليج الطبية)، والسيدة مونيكا ميتال (شركة "إن إس دي سي" المحدودة)، والسيد أشيش كولكارني ("بوناريوج آرت فيجن" المحدودة)، والسيدة رومانا سرنكوفا (كليات التكنولوجيا العليا) على سبيل المثال لا الحصر، حيث تمّ تزويدهم بمجموعة من الرؤى حول

القطاع والأوساط الأكاديمية. وإلى جانب جميع هذه الشخصيات، شاركت نخبة من المؤسسات الأكاديمية الهندية، مثل جامعة "أطلس"، وأكاديمية "بيرل"، ومعهد "إس إكس آي إل إل" (SXILL) في حلقة النقاش.

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