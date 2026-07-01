الإمارات العربية المتحدة – دبي، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، برنامج "MentorEdge" لتدريب الموجهين المهنيين لكوادر التمريض والقبالة، وذلك على مدار يومين في مركز التدريب والتطوير بالشارقة. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جاهزية القوى العاملة الصحية، حيث يستهدف البرنامج تدريب 110 موجهين مهنيين من كوادر التمريض والقبالة في منشآت المؤسسة بحلول نهاية العام، منهم 50% من الكوادر المواطنة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يجسد التزام المؤسسة بتطوير منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الصحية وتمكينها من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الإرشاد المهني أصبح إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز نقل المعرفة والخبرات، وتسريع نمو الكفاءات الوطنية، وإعداد قيادات صحية مستقبلية قادرة على دعم استدامة التميز المؤسسي وتحقيق مستهدفات المؤسسة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. وأضاف أن الاستثمار في تدريب الموجهين المهنيين يسهم في بناء بيئات عمل داعمة للتعلم المستمر والابتكار، ويعزز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع تحديات المستقبل بكفاءة ومرونة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، أن البرنامج يمثل استثماراً استراتيجياً مستداماً في تعزيز ثقافة التوجيه والإرشاد المهني داخل بيئات العمل الصحية، بما يضمن توفير الدعم الممنهج لكوادر التمريض والقبالة في مختلف مراحل تطورها الوظيفي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مضيفةً: "يحقق هذا البرنامج أثراً مضاعفاً، إذ من المتوقع أن يقدم كل موجه مدرَّب الإرشاد لـ 5 إلى 10 من الكادر التمريضي خلال مسيرته، مما يتيح توفير التوجيه في مجالات متعددة لأكثر من 1000 ممرض وممرضة في السنوات المقبلة".

وأضافت الدكتورة البلوشي أن البرنامج يركز على بناء قدرات الموجهين في مجالات التواصل الفعال والتغذية الراجعة البناءة ودعم اتخاذ القرار وإدارة التحديات المهنية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الكفاءات وتحسين جودة الأداء وتعزيز تجربة المتعاملين ومخرجات الرعاية الصحية.

ويشارك في برنامج "MentorEdge" نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التمريض والتعليم الصحي والتطوير المهني من كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تغطي محاور متخصصة في التوجيه المهني، تشمل أهمية الإرشاد المهني في القطاع الصحي، ودور القيادة في دعم برامج التوجيه، والاعتبارات الأخلاقية في الإرشاد، وبناء الثقة في العلاقات المهنية، واستراتيجيات التعلم والتعليم السريري، ومتابعة التقدم المهني، إضافة إلى موضوعات السلامة النفسية والدعم العاطفي، والتخطيط للتطوير المهني، وإدارة المواقف والتحديات المرتبطة بعمليات التوجيه.

ويعد هذا البرنامج التدريبي جزءاً لا يتجزأ من منهجية تطبيق الإطار المؤسسي للإرشاد المهني للتمريض والقبالة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الحاصل على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد والسياحة، والذي يهدف إلى توفير المقومات الأساسية والبنية التحتية الداعمة للنمو المهني لكوادر التمريض والقبالة، لا سيما الخريجين الجدد والكفاءات الشابة. كما يسهم في دعم استراتيجيات القوى العاملة مثل التعاقب الوظيفي القائم على الأدلة وإعداد وتأهيل الكوادر التمريضية الإماراتية لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

ويأتي برنامج "MentorEdge" انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022–2026، ودعماً لتوجهات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستدامة ومتكاملة ترتكز على الكفاءات الوطنية والابتكار والتميز المؤسسي، كما يؤكد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الجاهزية القيادية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم تنافسية القطاع الصحي واستدامته.

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