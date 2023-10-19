ستضمن هذه الشراكة دمج دائرة الصحة – أبوظبي النموذج اللغوي التوليدي "ميد 42" الذي يعمل على تحسين جهود اتخاذ القرارات السريرية وتعزيز تجربة المرضى في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة M42، الشبكة المختصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة، لدمج النموذج اللغوي التوليدي "ميد 42"، الذي أطلقته شركة M42، في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بتجربة المرضى في الإمارة.

وكجزء من جهود التحول الرقمي التي تبذلها، تتطلع دائرة الصحة إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات السريرية من خلال استخدام النموذج اللغوي التوليدي والذي يعمل كمساعد يستند إلى الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية. ومن الأمثلة على استخدامات النموذج المساهمة في تطوير الخطط العلاجية الشخصية ومساعدة الأطباء على الوصول إلى وتحليل المعلومات بشكل أسرع، فضلاً عن مساعدة الباحثين في مراجعة الدراسات السريرية السابقة والمجلات الطبية على نحو أكثر كفاءة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الصحي لفتح آفاق جديدة وواعدة في مستقبل الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية. ومن خلال تعاوننا مع كُبرى شركات التكنولوجيا في مختلف المجالات، نتطلع إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة وإحداث نقلة نوعية في سرعة اتخاذ القرارات السريرية، وهو ما يتمثل اليوم في دمج النموذج المبتكر بشكل فعال كمساعد يستند إلى الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية. وسيمكننا هذا الدمج من توظيف بيانات الرعاية الصحية بكفاءة، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة مع الارتقاء بخدمات رعاية المرضى وجودة مخرجاتها وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار عالمياً."

ستقوم دائرة الصحة - أبوظبي من خلال هذا التعاون الاستراتيجي بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لدى M42 لاستكشاف ووضع حلول لأبرز الجوانب الملحة في منظومة الرعاية الصحية، بما في ذلك إدارة الصحة المجتمعية، وتحسين العمليات، وتعزيز خدمات رعاية المرضى ومخرجاتها، وخفض نفقات الرعاية الصحية، وزيادة التركيز على رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض. وستتم أولى خطوات الدمج مع منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي" بهدف تعزيز تجربة المستخدم عبر واجهة تستند إلى تقنيات المحادثة.

وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة M42: "من خلال تطوير الحلول المبتكرة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تلتزم M42 بإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية. يتميز نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا بقدرته على تسريع إمكانية الوصول إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالرعاية الصحية واتخاذ القرارات السريرية بكفاءة أكبر، الأمر الذي يسهم في تحقيق رعاية أفضل للمرضى، وبالتالي تجربة أكثر تخصصاً لتناسب الاحتياجات الفردية في المستقبل. وتعد شراكتنا مع دائرة الصحة – أبوظبي خطوة هامة نحو تسريع اعتماد الرعاية السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي."

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19/B20 في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2023.

لمعرفة المزيد حول مشاركة دائرة الصحة – أبوظبي في المعرض، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/ar/news

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نبذة عن دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة على سبيل المثال وليس الحصر تحديد استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي في ما يختص بتكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

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