أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت دولة الإمارات إنجازًا وطنيًا بارزًا مع إعلان مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وهو جزء من مجموعة M42، عن استقطاب أول دفعة من القابلات المواطنات، حيث التحقت بالمستشفى سبع خريجات من برنامج بكالوريوس القبالة المباشرة في كلية فاطمة للعلوم الصحية، إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لـ"مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني".

وامتد برنامج بكالوريوس القبالة الأول من نوعه في الدولة لأربع سنوات، حيث اكتسبت الخريجات خبرات نظرية وعملية شاملة تغطي مراحل الرعاية من مرحلة ما قبل الحمل وحتى رعاية المواليد الجدد، مما أعدّهن للانطلاق في مسيرتهن العملية الجديدة في مستشفى دانة الإمارات، بما يدعم جهود تعزيز انضمام الكوادر الوطنية التي تحمل المعرفة والخبرة والفهم الثقافي والاعتزاز الوطني لمنظومة الرعاية الصحية.

تؤكد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في القطاع الصحي، وتجسّد رؤية مستشفى دانة الإمارات بأن يكون "للنساء، على أيدي النساء". وستلعب القابلات المواطنات دورًا محوريًا في دعم الأمهات والمواليد عبر توفير رعاية متقدمة عالية الجودة تتماشى مع الخصوصية الثقافية واحتياجات العائلات في مختلف أنحاء الدولة.

ويمثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية في مسيرة رعاية الأمومة وحديثي الولادة، حيث تواصل الإماراتيات تولى أدوارًا ريادية في الصفوف الأمامية للارتقاء بجودة الرعاية ووضع معايير جديدة للخدمات الصحية. ومع رسمهن لمستقبل المهنة، ستلهم هذه القابلات الجيل القادم، فضلاً عن تعزيز التزام الدولة بقيادة المرأة لمسيرة التقدم في القطاع الصحي.

ومن خلال هذا التوجّه الاستراتيجي، تواصل M42 رسالتها بدعم أهداف الدولة في التوطين، وضمان تمكين الكفاءات الوطنية لتقود قطاع الرعاية الصحية المستدامة للأجيال المقبلة. ومن خلال التدريب المتقدّم، والخبرة العملية المباشرة، ومسارات واضحة نحو القيادة، تعمل M42 على بناء جيل جديد من خبرات الرعاية الصحية المؤهلة لتلبية الاحتياجات المتنامية في الدولة، بما يضمن تمكين نظام صحي متين وجاهز للمستقبل، يجسّد قيم الابتكار والشمول والاعتزاز الوطني.

وفي تعليقه على نجاح البرنامج، قال سعادة الدكتور مبارك الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، والمدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: "نحن ملتزمون ببناء مستقبل الكوادر العاملة في الدولة عبر توفير مسارات مهنية نوعية للمواطنين في التخصصات الحيوية والناشئة. ويُجسد برنامج بكالوريوس القبالة المباشرة هذا التوجّه من خلال تعزيز دور أساسي للمرأة الإماراتية في القطاع الصحي. ويُمثل تخرّج الدفعة الأولى والتحاقهن بمستشفى دانة الإمارات إنجازًا وطنيًا يعزز الفرص، ويرتقي بجودة الرعاية الصحية، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على قيادة هذا المجال. نبارك ونهنئ الخريجات ونتمنى لهن التوفيق في هذه الرحلة المهمة لخدمة مجتمعهن ووطنهن".

ومن جانبها، قالت ليزا برات، مديرة الشؤون الأكاديمية في كلية فاطمة للعلوم الصحية: "كان لدعم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني دور جوهري في إنجاح هذا البرنامج. ورؤية أول دفعة من القابلات المواطنات تتخرّج وتنضم إلى مستشفى دانة الإمارات لحظة فخر كبيرة لكلية فاطمة وللدولة، وتُظهر أهمية الشراكات الاستراتيجية وبرامج التدريب الموجّهة في فتح آفاق جديدة للمرأة في القطاع الصحي، وتعزز قدرات الدولة على تقديم رعاية عالمية المستوى للأمهات وحديثي الولادة".

وقال ديميتريس مولافاسيلس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "يمثل استقطاب أول دفعة من القابلات المواطنات من كلية فاطمة للعلوم الصحية للعمل في مستشفى دانة الإمارات لحظة فخر لـ M42 وللقطاع الصحي في الدولة، ويعكس التقدّم المستمر والدور المتنامي للكوادر الإماراتية في صياغة مستقبل الرعاية. وهي خطوة محورية تعزز قوة كوادرنا الوطنية وترسخ المهارات التخصصية بين الإماراتيين، لبناء منظومة صحية أكثر قوة ومرونة للأجيال القادمة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة سمية زاهر، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات: "يُمثل استقبال أول مجموعة من القابلات المواطنات من كلية فاطمة للعلوم الصحية خطوة نوعية لتعزيز رسالتنا في مستشفى دانة الإمارات، والتي تركز على وضع المرأة في قلب الرعاية، وبذلك نمنح هؤلاء الكوادر الشابة الموهوبة منصة ريادية لإحداث تأثير إيجابي في مسار الأمومة بأكمله، من مرحلة الحمل وحتى الولادة وما بعدها. كما يساهم حضورهن في تعزيز رؤيتنا بجعل المستشفى "للنساء، على أيدي النساء"، حيث تقوم الكفاءات النسائية لدينا بقيادة مستقبل صحة الأمهات وحديثي الولادة".

وقالت مهرة فاروق ناصر أحمد الحمادي، إحدى الخريجات والقابلة التي التحقت حديثًا بالعمل في مستشفى دانة الإمارات: "إنه لشرف ومسؤولية في آن واحد، أن نكون جزءًا من أول دفعة من القابلات المواطنات من كلية فاطمة للعلوم الصحية. ونحن فخورات بتمثيل دولتنا في هذه المهنة الحيوية والإنسانية، وبمساندة الأمهات والمواليد في أهم لحظات حياتهم. لقد زوّدنا هذا البرنامج بالمهارات والثقة والفرص لخدمة مجتمعنا، وفتح الطريق أمام المزيد من الإماراتيات للانضمام إلى القطاع الصحي. ونأمل أن تلهم رحلتنا نساء أخريات للسير على خطانا، لنواصل معًا الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات".

-انتهى-

#بياناتحكومية