العثمان: نسعى من خلال شراكتنا إلى منح عملائنا تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى

يحرص بنك الكويت الوطني دائماً على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن شراكة حصرية مع شركة إكسايت للإلكترونيات (إحدى شركات صناعات الغانم – مجموعة قتيبة الغانم) عن تزويد حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بعروض حصرية تلبي احتياجاتهم.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن حاملو بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية من الحصول على 10% نقاط KWT من الوطني عند استخدام البطاقة للتسوق في متاجر شركة إكسايت للإلكترونيات وعبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى 2% خصم فوري على منتجات مختارة، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2024.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة السيد/ محمد العثمان،: «مع بداية العام الجديد نحرص على توفير عروض حصرية لعملائنا، مصممة خصيصاً لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات».

وأضاف العثمان: «لدينا علاقات راسخة وشراكات مع كبرى المؤسسات في العديد من القطاعات وهو ما يثري التجربة المصرفية لعملائنا ويمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات ويوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».

وأكد العثمان على أن التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبح لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم.

وبدوره قال حسام إبراهيم، نائب رئيس أول - إكسايت: "نعتبر شراكتنا مع بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية ومبتكرة في عالم التجارة الإلكترونية والمصرفية. هذه الشراكة ليست مجرد تحالف تجاري، بل هي جسر يربط بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات المصرفية الراقية، مما يعكس التزامنا المشترك نحو تحقيق تجربة عملاء استثنائية. نحن نسعى من خلال هذا التعاون لإنشاء منظومة تفاعلية تتيح لحاملي بطاقة KWT Visa Infiniteالوطني الائتمانية الاستفادة من العروض المتميزة والحصول على مزايا تكنولوجية حصرية تتناسب مع نمط حياتهم الديناميكي. نؤمن بأن هذه الشراكة ستعزز من مكانتنا كرواد في قطاع التكنولوجيا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة تتجاوز توقعات عملائنا."

الأكثر نجاحاً على مستوى الكويت

وتعتبر بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية هي الأكثر نجاحاً على مستوى الكويت، حيث تمنح لحامليها نمط حياة فريداً بفضل ما تقدمه من مكافآت استثنائية ومزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم حيث يمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي لغاية 1000 دينار كويتي على هيئة نقاط KWT من الوطني.

وتجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها، حيث تمنح حامليها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقاً لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية.

وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.

أما عند اختيار فئة الإنفاق، فيمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.

ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع النقدي في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجراً أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.

وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني ، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وتمديد فترة الضمان.

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