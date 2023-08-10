تدعم هذه الشراكة جهود أبوظبي لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر بنهاية عام 2023

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: وقعّت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية Air France-KLM، والتي تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية تُعزز الوصول بين أبوظبي وأوروبا بشكلٍ أكبر من خلال رحلات السفر، وبالتالي ترسخ مكانة الإمارة وجهة سياحية رائدة.

وحضر حفل التوقيع الذي أُقيم في متحف اللوفر أبوظبي، سعادة صالح محمد الجزيري - مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأنجوس كلارك - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية - KLM، وأوليفييه بييت - نائب الرئيس الأول لشبكة الخطوط الجوية الفرنسية، ومورين بانرمان – الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي.

وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الرحلات من دول العالم لأبوظبي من خلال الرحلات اليومية إلى باريس، حيث تُعتبر الخطوط الجوية الفرنسية، شركة الطيران الرئيسية فيها، واحدة من أفضل 10 شركات طيران ضمن تصنيفات سكاي تراكس العالمية. كما وتُسهم مذكرة التفاهم في دعم جهود أبوظبي لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية العام 2023، والتزامها برفع الوعي بها وجهة سياحية عالمية.

بهذه المناسبة، قال صالح محمد صالح الجزيري - مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تُجسد هذه الشراكة التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعزيز وحماية ودعم تقدم قطاع السياحة في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة أولى ورائدة عالمياً. ومن خلال بناء الشراكات طويلة الأجل مع شركات النقل الدولية الموثوقة، نُسهل على الأفراد من جميع أنحاء العالم زيارتنا والتعرف على تراثنا الغني وثقافتنا المتنوعة، ولن يساهم هذا التعاون في إثراء تجربة المسافرين فحسب، بل يعزز من مكانة العاصمة باعتبارها بوابة الشرق الرئيسية".

وبدوره، قال أنجوس كلارك – رئيس الشؤون التجارية للخطوط الجوية الفرنسية الهولندية - ‏KLM: "نحن فخورون بالعمل مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ‏ بما يُبرز مكانة إمارة أبوظبي كمركز طيران عالمي عاماً بعد عام، ذلك لأنها تخدم ملايين الركاب المسافرين إلى وجهاتٍ إقليمية ودولية".

وتُسهم مكانة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية - ‏KLM كعضو مؤسس في تحالف الطيران العالمي "سكاي تيم" في خلق فرص جديدة لتعزيز شبكة الرحلات داخل قطاع الطيران، وبالتالي زيادة في عدد الرحلات. كما ستفتح الشراكة وجهاتٍ جديدة في أوروبا والأمريكتين من خلال رحلات التوقف الفردية في باريس، وتسهيل الوصول من خلال رحلات الطيران يجعل الإمارة وجهة توقف للأسواق الشرقية الرئيسية، ووجهة مركزية لفعاليات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هذا وستُطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية - KLM حملاتٍ ترويجية حول تجارب السفر تستهدف مشغلي الرحلات الرئيسيين ووكلاء السفر في فرنسا وهولندا. ومن خلال الاستفادة من شبكات الرحلات الحالية، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع بصمة أبوظبي السياحية في السوق الأوروبية، وجذب المزيد من الزوار للاستمتاع بالوجهات والمعالم والتجارب التي تمتلكها.

ويواصل قطاع السياحة لعب دور رئيسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة، ويُعد التعاون مع الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية - ‏KLM‏ ‏واحداً من بين العديد من المبادرات المرتقبة التي ستعزز دور الطيران في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية ومركز رئيسي لرحلات السفر.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تدعم التقدم الاقتصادي للإمارة، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي تعمل هي الأخرى على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وتعمل على تعزيز مكانة الإمارة والترويج لها كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة، من خلال إبراز تقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dct.gov.ae

و visitabudhabi.ae.