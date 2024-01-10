الكويت: أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) ـخدمة "تحديث البيانات" التي تمكّن كافة شرائح العملاء من تحديث معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أينما تواجدوا، سواء داخل الكويت أو خلال السفر في الخارج، وفي أي وقت على مدار الساعة، ضمن مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر تطبيق "KIB موبايل". وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المستمرّة وحرصه على رفع مستوى الأمان المصرفي وتحسين تجربة العملاء وضمان راحتهم، وذلك تماشياً مع معايير الامتثال التنظيمية.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير في قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية، عمار مقامس: "إن إطلاق البنك لهذه الخدمة المهمة يعكس اهتمامه بتطبيق آخر التطوّرات المعتمدة والمتّبعة في الصناعة المصرفيّة، كما إن من شأنه توفير المزيد من الراحة والمرونة للعملاء وضمان تمتّعهم بتجربة مصرفيّة سلسة ومتميّزة، تماشياً مع استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحوّل الرقمي وتطوير خدماته ومنتجاته على الدوام".

وأضاف أن عملية تحديث بيانات العميل الآن ستكون أكثر سهولة ومن خلال خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى تطبيق "KIB موبايل"، وتعبئة نموذج "تحديث البيانات" وتأكيد الطلب، علماً بأن هذه العملية بالكامل تتم وفق أعلى مستويات ومعايير الحماية والأمان وبخطوات بسيطة وسريعة.

ويعتبر نموذج "تحديث البيانات" بديلاً آمناً وسريعاً للعملاء عن الزيارة الشخصية لفروع البنك وعن الاتصال بالخدمة الهاتفية، حيث يمكنهم بمجرد تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفيّة، تحديث بيانات البطاقة المدنية وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل وتفاصيل العمل وغيرها من المعلومات الأساسية، على أن تتم مراجعتها من قبل موظفي البنك والمصادقة عليها في وقت قصير.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تقديم الخدمات المبتكرة والمتكاملة من أجل تحقيق أعلى مستويات رضى العملاء، كما إنه مستمرّ بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية التزاماً باستراتيجيته الشاملة للتحوّل الرقمي وإثراء تجربة عملائه المصرفية بقيمة مضافة تتمثّل بالسهولة والسرعة والكفاءة معاً.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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