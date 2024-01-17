"خدمة تحصيل الإيجارات عبر التطبيق مجانية ومن دون رسوم"

"إمكانية إضافة عدد غير محدود من مدراء العقار لمتابعة التحصيل"

"أول تطبيق بنكي مصمّم لتسهيل عملية تحصيل الإيجارات"

كجزء من التزامه بتوفير تجربة مصرفية متقدّمة ومطوّرة



الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز تطبيق منصّته العقارية الرقميّة KIB Aqari بمزايا جديدة ومبتكرة، وتم تصميم هذه المنصّة لعملاء البنك المهتمّين بامتلاك وبيع وتأجير العقارات، علماً بأنها مدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري رقمياً، وهي الأولى من نوعها في الكويت.

وفي هذه المناسبة، قال مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، المهندس فهد الصالح: "تأتي المميزات الجديدة في إطار التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقميّة واستراتيجية التوسّع في الخدمات المصرفيّة الإلكترونية، من أجل توفير تجربة استثنائية للعملاء واختصار وقتهم وجهدهم، إلى جانب تلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب أكثر سهولة وأماناً".

وأضاف أن منصة "KIB Aqari" التي أطلقها البنك، في الآونة الآخيرة، مصمّمة لتكون وجهة واحدة تلبّي كافة الاحتياجات العقارية، إذ تسهم في تمكين العملاء من التمتّع بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول العقارية المتميّزة، وعلى رأسها خدمة طلب التقييم العقاري، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في الكويت رقمياً، والتي من شأنها تمكين مستخدميها من تتبّع طلب التقييم العقاري والتحقّق من صحّة التقييمات باستخدام رمز QR، إضافة إلى المزايا الأخرى المتنوّعة والمخصّصة لإدارة العقارات، بدءاً بخدمة تحصيل الإيجار تلقائياً، وليس انتهاءً بإمكانية تتبّع حالة الإيجارات متأخرة الدفع وغيرها الكثير، وذلك من أجل ضمان راحة العملاء خلال إنجاز عملياتهم.

ومن بين المزايا الجديدة التي أضافها البنك إلى المنصّة، إمكانية ربط أي حساب جارٍ أو حساب توفير في KIB لأغراض تحصيل الإيجار بدلاً من حساب توفير KIB Aqari فقط، وتمكين المستخدمين من ربط مجموعة عقارات بحساب واحد أو ربط عقار لكل حساب بنكي لتحصيل الإيجار. إضافة إلى أن خدمة تحصيل الإيجارات متوفرة حالياً، للأفراد والشركات، عبر ربط رقم الحساب بالبطاقه المدنية للأفراد وبرقم السجل التجاري للشركات، كما تم تطوير الصفحة الإلكترونية الخاصة بالعقارات بهدف تحسين آلية العرض وتوضيح الرصيد الحالي للحساب المرتبط بالعقار ونسبة الإشغال ونسبة التحصيل. حيث يعتبر تطبيق KIB Aqari أول تطبيق بنكي مصمّم لتسهيل عملية تحصيل الإيجارات بشكل مجاني ومن دون أي رسوم.

إضافة إلى ذلك تم تحديث المزايا الخاصة بإجراء طلب إعادة التقييم وإدخال البيانات الخاصة بالعقار بسهولة أكبر، في أي وقت وبشكل آمن، مع إمكانية إصدار نسخة إضافية لطلب التقييم وتوجيه تقرير التقييم إلى جهات مختلفة من البنوك المحلية وشركات التمويل، وكذلك ميزة إضافة أي معلومات توضيحية لموظفي البنك على الملف، إلى جانب إضفاء الطابع الشخصي على الملف من خلال إضافة صورة للمستخدم. ومن الجدير بالذكر أن المزايا الجديدة تتوافق مع نظام iOS لتمكين العملاء مستخدمي أجهزة Apple اللوحية من اكتشاف تجربة سلسة ومحسّنة لمنصة KIB Aqari، مع إتاحة ميزة الاستفسار وطلب الحصول على حلول عقارية شاملة، مباشرة من الصفحة الرئيسية في القسم الخاص بإدارة أملاك الغير.

وتم كذلك تحديث بعض المزايا الجديدة ضمن البوابة الداخلية لقسم التقييم العقاري مثل الدعم ثنائي اللغة، حيث بات بإمكان العميل اختيار اللغة المفضلة لاستخدام النظام، إما العربية أو الإنجليزية، إلى جانب معالجة وحلّ مشكلات المستخدم المتعلّقة بعدم القدرة على التمرير والتنقّل بين المستندات الموجودة على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Windows.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى دائماً إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متطوّرة، بما يلائم أسلوب حياة عملائه ويتوافق مع جهوده في المضيّ قُدماً بمسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركّز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدماً ورفاهية لعملائه، انطلاقاً من شعاره الأساسي، بنك للحياة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.