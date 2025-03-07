اختتمت هيئة الشارقة للمتاحف مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر (ITB)، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025، وذلك تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وخلال الحدث، سلطت هيئة الشارقة للمتاحف الضوء على أحدث مبادراتها وإنجازات متاحف الشارقة في تعزيز إتاحة المتاحف للجميع، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والمتحفي وتطوير البرامج التعليمية.

وأعلنت الهيئة في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على التراث الثقافي الغني لإمارة الشارقة والترويج له عن انضمام مدرسة القاسمية: متحف التعليم في الشارقة تحت مظلتها، ليشكل وجهة جديدة تسلط الضوء على التطورات التاريخية والحديثة التي شهدها قطاع التعليم في الإمارة.

كما أكدت الهيئة تركيزها على تعزيز إتاحة المتاحف لجميع الزوار، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير خدمات تسهّل الوصول إلى المتاحف ومقتنياتها وتوظيف أحدث التقنيات الحديثة، كالشاشات التفاعلية، وخدمات الحجز الإلكتروني، وخيارات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقنية الواقع المعزز (AR) المستخدمة في نصب المقاومة، والتي تتيح تجربة غامرة للزوار تعزز من فهمهم للمحتوى المتحفي.

سلطت الهيئة الضوء على برنامج علم المتاحف "سوا"، الذي يقدم تجربة تعليمية متعمقة في مجال دراسات المتاحف. وتم بهذه المناسبة استعراض إنجازات البرنامج، إلى جانب الكشف عن الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي والمهني بين المختصين والطلاب من كلا الجانبين.

وتركز الهيئة في مشاركتها كذلك على تقديم تجربة تفاعلية استثنائية للزوار من خلال توزيع صندوق تفاعلي يمكنهم من الانخراط في نموذج من الورش الذاتية التي تقدمها الهيئة في متاحفها الـ 16، ما يعزز التفاعل المباشر بين الزوار والمعروضات، ويثري فهمهم للتاريخ والفن والثقافة، بالإضافة إلى اطلاعهم على جهود الهيئة في تنظيم فعاليات وبرامج طوال العام، واستضافة معارض فريدة تثري تجربة الزائر وتسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي والعالمي.

وفي إطار سعيها لتوسيع آفاق الزوار وتعزيز تجربة التعرف على المعروضات بطرق مبتكرة، أتاح جناح هيئة الشارقة للمتاحف في معرض ITB برلين للزوار فرصة استكشاف المتاحف والمعارض من خلال جولات افتراضية باستخدام الأجهزة الذكية المتوفرة في الموقع، مما وفر لهم تجربة رقمية تفاعلية تعكس ثراء التاريخ والفنون في الشارقة.

وتظهر مشاركة الهيئة في الفعاليات العالمية، بما في ذلك معرض ITB برلين 2025، دورها الفاعل في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وبناء الشراكات الدولية، وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة الزوار في مختلف متاحفها.

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