تتويجاً لالتزام جمارك دبي بالنزاهة المهنية والشفافية في تطبيق أفضل المعايير والممارسات بإدارة مكافحة الرشاوي في جميع خدماتها وعملياتها الجمركية، حصلت الدائرة على شهادة مواصفة الأيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوي، وذلك نتيجةً لجهودها الريادية في اعتماد وتطبيق أفضل الضوابط لمنع الرشاوى عبر تنفيذ إجراءات رادعة لها، من أجل تحقيق غايات الدائرة في حماية المجتمع وتحصين الاقتصاد لدعم وتعزيز التجارة المشروعة.

وقد تسلم محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي الشهادة من المهندس نزار بشايرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، في مقر الدائرة الرئيسي، وذلك بحضور أحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، عمران راشد الشامسي مدير أول قسم خدمات الرقابة الداخلية، خلود الفلاسي أخصائي أول جودة، ومحمد المقهوي ضابط جودة.

وقال محمد الغفاري: "عززت جمارك دبي من خلال خطتها الاستراتيجية التزامها بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الفساد والرشاوي التي تهدف إلى توفير إطار شامل للدائرة للحد من المخاطر المرتبطة بالرشاوي والارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية في تقديم خدماتها الجمركية، وعبر الحصول على شهادة مواصفة الأيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوي تدعم الدائرة جاذبيتها كشريك تجاري موثوق به على الصعيدين المحلي والعالمي. كما تساهم الشهادة في تحسين النزاهة والثقة بين المستثمرين والعملاء، مما يحقق اهداف استراتيجية جمارك دبي في دعم الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة".

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، على أن جمارك دبي تعد من أبرز الجهات الجمركية الرائدة عالمياً في نجاحها في تطوير نظام إدارة مكافحة الرشاوي لما تقدمه من نموذج يُحتذى به في التزامها بممارسات النزاهة المهنية في جميع عملياتها الجمركية، ما يُعزز مكانة الدائرة وقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: " نحن فخورون بالعمل الجاد والجهد الذي قام به فريق العمل لتحقيق هذا الإنجاز المهم والحصول على مواصفة الأيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوي للمساهمة في دعم نزاهة الإجراءات والعمليات الجمركية.

ومن جانبها قالت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي يدعم حصول الدائرة على مواصفة الأيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوي تميز جمارك دبي وقدرتها على التقدم الى صدارة الدوائر الجمركية الأكثر تميزاً على مستوى العالم من خلال اتباع أفضل الأساليب و الممارسات في الرقابة الفعالة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير ومبادئ الحوكمة لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، بما يدعم رؤية الدائرة بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

وأشارت إلى أن بناء السمعة والثقة ، وتحقيق الالتزام القانوني والتنظيمي في جمارك دبي يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة المهنية في بيئة العمل ما يدعم الاستقرار الوظيفي والمؤسسي والنجاح المستدام للعمل الجمركي.

وأكدت ان ما يقوم به قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية من حملات وورش توعوية للموظفين يهدف الى رفع الوعي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

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