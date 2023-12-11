دبي، الإمارات العربية المتحدة - (ARAB NEWSWIRE) - يستعدّ معرض (IPS) للعقار تنظيم فعاليات دورته العشرين للعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.

يسلط معرض IPS للعقار 2024 الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ الإمارة اليوم باتت تعتبر واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، والذي يأتي نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وقال بن مجرن: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع العقاري لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبني العديد من التقنيات المبتكرة وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي بالتعاون مع شركائنا على مُواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات".

وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار: "نحرص في معرض IPS للعقار على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في إمارة دبي؛ بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى خلق بيئة ليست صديقة للمستثمرين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري."

وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2023، وفق أحدث البيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين.

ويستضيف المعرض على مدار 3 أيام نخبة من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، والشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين. ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة تحت11 نشاطاً رئيسياً تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال الديكور IPS Design .

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يستقطب عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.

#بياناتحكومية

-انتهى-