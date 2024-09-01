م. كمال عبد الملك: التعاون يمكننا من تقديم استشارات استثمارية متخصصة وتطوير استراتيجيات فعالة لأعضاء الغرفة

سارة الحداد: حريصون على توسيع شراكاتنا لتمكين أعضاء الغرفة من الحصول على خدمات استثنائية في العلاقات الحكومية

القاهرة: أعلنت شركة IPA، المتخصصة في العلاقات الحكومية والسياسات العامة والشؤون الاستثمارية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية السويسرية في مصر"Swiss Cham". تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية الروابط التجارية بين البلدين، ودعم التنمية المستدامة، وفتح آفاق استثمارية جديدة للطرفين.

تستهدف الشراكة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، من خلال تمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يتيح توسيع نطاق التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة في البلدين.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في مصر، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها.

ووفقًا للشراكة ستساعد شركة IPA أعضاء الغرفة التجارية السويسرية في مصرSwiss Cham" " على تجاوز كافة التحديات المتعلقة بالسوق المصرية، بما يتيح لأعضاء الغرفة توسيع نطاق أعمالهم ودخول أسواق جديدة، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين سويسرا ومصر.

أعرب وليد رمضان، المدير التنفيذي لشركة IPA، عن تفاؤله الكبير بالشراكة مع الغرفة التجارية السويسرية. وقال: "تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا. ونرى فيها فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة من الاستثمارات المتبادلة التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة بين بلدينا، مما يدفع نحو توسيع نطاق الأسواق والوصول إلى فرص جديدة على المستوى العالمي.

وأضاف: " من خلال خبراتنا الواسعة في مجالات السياسات العامة والاستشارات الاستثمارية نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا السويسريين لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتطوير مشاريع تسهم في رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. إنني على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالنفع على الجميع، وسيسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في علاقاتنا الاقتصادية الثنائية".

وقال المهندس كمال عبد الملك، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية في مصر (Swiss Cham): "نسعى من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة IPA لتقديم أفضل قيمة ممكنة للأعضاء.

وأضاف: تتوافق خبرة IPA في التعامل مع الأطر التنظيمية وتعزيز الاستثمارات تمامًا مع هدفنا في تقوية الروابط التجارية بين سويسرا ومصر، ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من تقديم استشارات استثمارية متخصصة وتطوير استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق، بما يدعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين."

وقالت الأستاذة سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر: "نحن سعداء بتوسيع وتنويع الشراكات المتميزة التي تعقدها الغرفة مع مختلف الجهات، والتي نحرص من خلالها على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لأعضائنا. وأضافت: "تعد شركة IPA إحدى الشركات الرائدة التي تتيح لعملائنا الوصول إلى خدمات استثنائية في مجالات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستثمارية، مما يعزز من فرص نجاحهم في السوق المصري والدولي."

جدير بالذكر أن شركة IPA تأسست في عام 2015 كشركة تابعة لمجموعة Influence Group، وهي الوكيل الحصري لشركة APCO Worldwide في مصر. تتمتع IPA بشبكة قوية تضم أكثر من 90 عميلًا محليًا ودوليًا، وهي متخصصة في الشؤون الحكومية والسياسات العامة والاستشارات الاستثمارية. تتميز الشركة بخبرة واسعة في مجال الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم خدمات الوصول إلى الأسواق، ووضع استراتيجيات التوسع الاستثماري.

عن الغرفة التجارية السويسرية :

الغرفة التجارية السويسرية في مصر هي منظمة غير ربحية تضم مجموعة متنوعة من الشركات الناشطة في مصر وسويسرا. تهدف الغرفة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم خدمات تدعم نجاح الأعمال التجارية والنمو الاقتصادي. كما تعمل الغرفة على تنسيق وتطوير وتسهيل العلاقات التجارية والصناعية والمالية بين سويسرا ومصر، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة.

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