تبادل أفضل الممارسات العالمية وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم منظومة الحماية الاستباقية ورفع كفاءة الوقاية والسلامة.

مشاريع تجريبية وبحوث تدعم الابتكار والتحول في أنظمة الوقاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية (IOSH)، ومقره المملكة المتحدة، تستهدف تعزيز مسارات التعاون لتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية والرفاهية، بما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزز وسلامة ورفاه الموظفين والعمال، وتدعم إنتاجيتهم بمستويات متقدمة من السلامة والإنتاجية وجودة الحياة، بما يرسخ بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

وتأتي هذه المذكرة كخطوة تُجسّد الالتزام الراسخ لبلدية دبي بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة على مستوى الإمارة، وحرصها على تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.

وتشمل المذكرة عددًا من مجالات التعاون، أبرزها؛ تطوير برامج التدريب وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبحوث مشتركة تسهم في مواكبة المخاطر المهنية الناشئة وتعزيز الجاهزية المستقبلية، إلى جانب الابتكارات في مجال السلامة بما فيها استخدامات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لدعم منظومة الحماية الاستباقية ورفع كفاءة الوقاية والسلامة.

كما يركز التعاون على تنفيذ الدراسات والمشاريع التجريبية والمبادرات المشتركة التي تسهم في تحسين مخرجات الصحة والسلامة المهنية، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف التطبيقية في مجالات الصحة والسلامة المهنية والرفاهية، وبناء القدرات عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات وبرامج تدريب مشتركة للمفتشين والمتخصصين والعاملين في المجال، بما يسهم في دعم التطوير المهني المستمر، ويرتقي بجاهزية الكوادر.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي: "يُمثِّل التعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية (أيوش)، نقلة نوعية ضمن توجه بلدية دبي لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تتمتع بأعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفر مساحة للنمو والتطور والإنتاجية تسهم في تحقيق رفاه الأفراد وتعزيز جَودة حياتهم".

وأضافت الدكتورة نسيم: "حريصون في بلدية دبي على تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات فعالة مع مؤسسات ومراكز وخبرات دولية رائدة، للارتقاء بمنظومة الصحة والسلامة المهنية وأدواتها، والإسهام بتطوير معايير المجال على المستوى الدولي، بما يرسخ ريادة دبي كمركز عالمي موثوق ورائدة في تبني الحلول المبتكرة ضمن مجال السلامة المهنية".

من جهتها، قالت فانيسا هاروود-ويتشر، المدير التنفيذي وقائد الفريق في معهد الصحة والسلامة "أيوش": "يسرنا التعاون مع بلدية دبي في إطار هذه الشراكة المهمة، التي تعكس التزاماً مشتركاً بخلق أماكن عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة من خلال أفضل الممارسات الدولية والإدارة الاستباقية للمخاطر".

وأضافت: "من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لـ IOSH وتطلعات بلدية دبي الريادية، تتاح لنا فرصة قيّمة لتعزيز القدرات المهنية، ودفع عجلة الابتكار، ودعم تطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية الجاهزة لمواجهة المستقبل. نتطلع إلى إحداث تأثير ملموس والمساهمة في رفع معايير الرفاهية والسلامة في أماكن العمل من خلال التعاون في مجالات التدريب والبحث والمبادرات العملية".

وتدير بلدية دبي منظومة متكاملة للصحة العامة والسلامة المهنية إلى جانب السلامة الغذائية على مستوى إمارة دبي، وفق أسس ومنهجيات رائدة هدفها توفير أعلى مستويات الوقاية والحماية الاستباقية من جميع المخاطر التي قد تؤثر على صحة أفراد ومجتمع دبي، بما يسهم في توفير بيئة حضرية آمنة وصحية، تعزز مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكان وزوار الإمارة، ويجعل من دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية للعيش والعمل بما توفره من معايير متقدمة تكفل جودة الحياة والرفاهية المستدامة.

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