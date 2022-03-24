المنامة : وقعت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) وهيئة سوق المال الليبي (LCMA) مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير البنية التحتية لسوق المال وتمكين التصنيفات الائتمانية في ليبيا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم وتبادلها رسميًا من قبل رئيس مجلس الادارة للوكالة - الدكتور عمر زهير حافظ ورئيس هيئة سوق المال - السيد محمود وفا في 21 مارس 2022. عقد الحفل في مملكة البحرين وحضره العديد من مندوبي صناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما من إدارة رقابة سوق رأس المال - مصرف البحرين المركزي، وشركات البنية التحتية الإسلامية بما في ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) إلى جانب مجلس إدارة وإدارة الوكالة.

سوف تسهل مذكرة التفاهم الجهود التعاونية التي تبذلها الوكالة بشأن الجوانب المتعلقة ببناء القدرات وتقديم تقييمات القوة المالية والتصنيفات الائتمانية للمشاركين في السوق في ليبيا. قد يؤدي هذا أيضًا إلى تطوير واعتماد أنظمة في الممارسة المالية تتماشى بشكل أفضل مع أفضل الممارسات. وأشار الدكتور عمر زهير حافظ إلى أن "هيئة سوق المال تتخذ خطوات إيجابية لغرس ثقافة التصنيف، والتي تعطي نظرة تطلعية للمستثمرين ، وتقوية أسواق الصكوك، وهو أمر ضروري لاقتصاد سوق متوازن".

تأسست الوكالة كجزء من رؤية البنك الاسلامي للتنمية لتطوير البنية التحتية لتمكين التمويل الإسلامي على مستوى العالم. على وجه التحديد، تتمثل المهمة الأساسية للوكالة في المساهمة في تطوير أسواق رأس المال من خلال تصنيفاتها. تمتلك الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تصنيفات مؤسسية سائدة في 16 دولة إسلامية وتمتاز بنمو تأثيرها السريع.

لمزيد من المعلومات حول هذا الإعلان، يرجى الاتصال بالوكالة على iira@iirating.com.

#بياناتحكومية

- انتهى -