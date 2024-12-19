وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D 33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى أبرز شركات الفنادق على مستوى العالم، بهدف تعزيز العروض والتجارب التي توفرها دبي لسكانها وزوارها. وتشمل الاتفاقية مجموعة من المبادرات المشتركة، وبرامج التدريب للعاملين في قطاع الضيافة، إلى جانب تقديم تجارب سياحية جديدة.

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدائرة الراسخ بالعمل مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع الضيافة بهدف تنمية الابتكار والتميز، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ومن خلال وضعها لإطار عملٍ يدعم التعاون والمواءمة بين الطرفين، ستعمل كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG على إطلاق حملات تسويقية وترويجية، بالتوازي مع تسليط المجموعة الضوء على دبي بوصفها وجهة سياحية رائدة عالمياً عبر قنوات التسويق ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان على تصميم أنشطة سياحية تُبرز عوامل الجذب الفريدة في دبي، بما يشمل جولات للاطلاع على الإرث الثقافي والعروض الموسمية، والتي سيتم دمجها في باقاتٍ خاصة تلبي احتياجات مختلف الأسواق.

وسوف تمكن مذكرة التفاهم كذلك موظفي مجموعة فنادق ومنتجعات IHG من المشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما أنها ستتيح لطاقم عمل الفندق الوصول إلى الموارد والخبراء في المجالات ذات الصلة، بما يشمل دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وبرامج اعتماد مصممة لتزويد الموظفين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات. كما تركز مذكرة التفاهم على دمج تجارب دبي السياحية في نادي مكافآت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية، وبرنامج الولاء الذي يشارك فيه أكثر من 130 مليون من الأعضاء على مستوى العالم، بهدف التشجيع على تكرار الزيارة، وتعزيز تجربة الزوار.

بهذه المناسبة، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في إطار الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والحرص على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يأتي هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية كخطوة مهمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها السياحية، وجعلها في أذهان الجميع حول العالم. كما يؤكد هذا التعاون الدور المحوري للشركاء والجهات المعنية في دفع عجلة النمو المستدام والابتكار في قطاع السياحة بدبي، إلى جانب الترويج للمدينة لدى شريحة أوسع من الجمهور في العديد من الأسواق العالمية".

وأوضح سعادته أنه وفي إطار جهود التعاون المشترك، سنقوم بتقديم تجارب جديدة قادرة على استقطاب مجموعة متنوعة من الزوار بما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة عالمية وأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة".

وبدوره، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في إطار جهودنا الرامية لدعم نمو قطاع السياحة والضيافة في الإمارة. وتتماشى هذه الخطوة الهامة مع التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا، كما تتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على التجارب الفريدة التي تقدمها دبي وتوسيع نطاقها على المستوى الدولي. ونهدف من خلال برنامج الولاء العالمي الخاص بنا IHG One Rewards، بالإضافة إلى الحملات التسويقية والترويجية المؤثرة، إلى ترسيخ حضورنا العالمي واستثمار خبراتنا المحلية، مما يساهم في تعزيز مكانة دبي بصفتها وجهة سياحية رائدة، ويؤكد سعينا لتقديم أرقى معايير الابتكار والتميز في قطاع الضيافة".

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حوالي 117 فندقاً موزعاً على تسع علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إنتركونتيننتال، وفينيت كوليكشن، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليدي إن إكسبرس، وستايبريدج سويتس، وإنديغو، وفوكو، وسيكس سينسيز. وتمتلك المجموعة 27 فندقاً في محفظتها الخاصة بدبي، مع خطط لافتتاح فنادق جديدة، مثل سيل من علامة فينيت كوليكشن في دبي مارينا، والذي سيكون أطول برج فندقي في العالم عند افتتاحه عام 2025؛ إلى جانب منتجع إنتركونتيننتال بوتوفينو في جزر العالم، الذي سيفتتح أبوابه في 2026 ليكون أول منتجع تابع لعلامة إنتركونتيننتال في دبي.

وتواصل دبي استقطاب ملايين الزوار وتعزيز الازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال إقامتها لعلاقات وشراكات تعاون استراتيجية مهمة، وإطلاقها لمبادرات ومشاريع مبتكرة، والتزامها الراسخ بأعلى معايير التميز. وقد حافظ قطاع السياحة على زخمه في عام 2024 بعد تحقيقه رقماً قياسياً في عام 2023، الذي سجل استقبال المدينة لـ 17.15 مليون زائر. ويتجلى تنامي شعبية دبي من خلال النمو المستمر في عدد الزوار، حيث استقبلت 14.96 مليون زائر دولي من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 والتي سجلت استقبال 13.90 مليون زائر.

وبدوره، واصل القطاع الفندقي في الإمارة أداءه الجيد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 في جميع مقاييس الضيافة، بما في ذلك نسبة الإشغال التي بلغت 77% من يناير إلى أكتوبر، مع بلوغ السعة الفندقية 152,532 غرفة في 827 منشأة فندقية خلال تلك الفترة.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، يُرجى زيارة: dubaidet.gov.ae وihg.com.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

تهدف مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة.



وتضم محفظة المجموعة 19 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت IHG، أحد أكبر برامج الولاء في العالم. وتمتلك المجموعة ما يزيد عن6,500 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2,200 فندق في مرحلة الإنشاء.

الرفاهية ونمط الحياة الفاخر: فنادق ومنتجعات سيكس سينسز ، فنادق ومنتجعات ريجينت ، فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ، فنادق فينيت كوليكشن ، فنادق ومطاعم كيمبتون ، فندق إنديجو

الفنادق الفاخرة: فنادق فوكو ، فنادق ومنتجعات هيولوكس ، فنادق ومنتجعات كراون بلازا ، فنادق إيفين

العلامات الرئيسية: هوليداي إن إكسبرس ، فنادق ومنتجعات هوليداي إن ، فنادق جارنر ، فنادق أفيد.

الأجنحة: أجنحة أتويل ، ستايبريدج سويتس ، هوليداي إن كلوب فاكيشنز ، كاندلوود سويتس

الشركاء الحصريون: منتجعات إبروستار بيتش فرونت

إن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال المحدودة هي الشركة القابضة لمجموعة الفنادق، وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب قوانين إنجلترا وويلز. ويعمل في محفظتها ما يزيد عن 375 ألف موظف عبر كافة مكاتب ومرافق المجموعة حول العالم.



يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول الفنادق والحجوزات ونادي مكافآت مجموعة فنادق IHG. يمكن تحميل التطبيق الجديد لنادي مكافآت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، من خلال متجري أبل آب أو جوجل بلاي.

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