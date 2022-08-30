مسقط- مواصلاً التزامه بتمكين الشباب العُماني وإمدادهم بالمهارات المهنية والخبرات اللازمة لتعزيز فرصهم في القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق برنامج iGeneration الذي يهدف إلى تطوير الخبرات التقنية للباحثين عن العمل في السلطنة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج الذي يستقطب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة العملية من سنتين إلى ثلاث سنوات، إلى تمكين الموظفين بالخبرات والمهارات المطلوبة لابتكار حلول تقنية عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي. كما يهدف البرنامج التدريبي إلى صقل مهارات المشاركين في المجالات التقنية المعلوماتية والتفكير التحليلي والعمل الجماعي، بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم والتواصل التي بدورها تسهم في دعم مسيرة نموهم ليكونوا قادة المستقبل وعلى استعداد تام لتولي المهام العملية.

وحول هذا، قال محمد المفرجي - مساعد المدير العام – رئيس الموارد البشرية في البنك الأهلي: "نسعى في البنك الأهلي إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية بصورة مستمرة، لإدراكنا أن الاستثمار في الطاقات الشبابية هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو. ونهدف من خلال إطلاق مثل هذه البرامج التدريبية إلى جذب المواهب الاستثنائية ودعم مسيرة التطور لحديثي التخرج، وذلك من خلال تنمية المهارات المختصة بالتقنية المعلوماتية والعملية وتزويدهم بالأدوات والتدريبات التي تفتح آفاق جديدة أمام الشباب العُماني وتؤهلهم لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي".

وسعيًا لتحقيق استراتيجية البنك في التحول الرقمي؛ فإن برنامج iGeneration يهدف إلى تعزيز المواهب المتميزة في البنك واستقطاب الطاقات الشابة التي تثري رحلة التحول الرقمي وتأخذها نحو آفاق رحبة. ويمثل هذا البرنامج قيمة إضافية للبرامج التي يقدمها البنك الأهلي لاحتضان طاقات الخريجين الجدد كبرنامج "همم"، فيما تساهم هذه البرامج في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية عُمان 2040 التي ترمي إلى إيجاد كوادر شابة مؤهلة قادرة على الانسجام مع تطورات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.

وتعليقًا على البرنامج، صرح طاهر البلوشي، نائب المدير العام للإستراتيجيات والتحول المؤسسي في البنك الأهلي: "نحن فخورون باستراتيجية التحول الرقمي في البنك الأهلي؛ فقد ساهمت الحلول المصرفية الرقمية المتاحة على مدار الساعة في أن يصبح البنك الأهلي أحد البنوك الرائدة في السلطنة. كما تحرص استراتيجيتنا على مواكبة تطلعات السوق والارتقاء بمعايير خدمة العملاء من خلال جذب ابتكارات وتقنيات عالمية".

وأضاف البلوشي: "نحن على ثقة بقدرات موظفينا المؤهلين من ذوي الخبرة والمهارة الذين أثبتوا جدارتهم وأسهموا في ارتقاء البنك خلال المراحل الماضية، إذ تدفعنا النتائج الإيجابية التي نشهدها إلى ابتكار المزيد من البرامج التدريبية المثرية لنحقق التحول الرقمي المطلوب وتقديم أرقى معايير الخدمات المصرفية".

انطلاقاً من إيمانه بأهمية التعلم والتطوير، يفخر البنك الأهلي بضمه كادر من الموظفين من ذوي الكفاءة والأداء العالي. حيث يسعى باستمرار لابتكار مبادرات تدريبية وتنموية تسهم في إعداد قادة المستقبل من الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، لتعزيز رحلة التحول الرقمي. يمكن للمهتمين في برنامجiGeneration التسجيل عبر موقع البنك الأهلي الإلكتروني.

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