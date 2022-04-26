عمّان- وقّع المجلس الثقافي البريطاني اتفاقية شراكة مع أكاديمية طلال أبوغزاله لبناء القدرات (Academy-TAG) لاعتماد مركز طلال أبوغزاله لضمان سلامة الامتحانات "TAGIMETRIC"/ التابع للأكاديمية، مركزا معتمدا للتسجيل والتقدم لامتحان نظام اللغة الإنجليزية الدولي "IELTS" في عمان.

ويعد امتحان "IELTS" أشهر امتحان في العالم، وهو يقيس الكفاءة اللغوية للأشخاص الراغبين في الدراسة أو العمل في الأماكن التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية للتواصل، كما أنه معتمد من قبل أكثر من 11000 منظمة في 140 دولة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأكاديمية والتوظيف.

تتيح اتفاقية الشراكة للمتقدمين للامتحان المزيد من الفرص للاختيار بين مراكز الامتحانات المعتمدة والمخصصة للامتحانات خلال التسجيل.

وبالمناسبة قالت الأستاذة أميرة مناع مديرة امتحانات المجلس الثقافي البريطاني في بلاد الشام والمغرب العربي "نعتز بشراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع أكاديمية طلال أبوغزاله كمركز لامتحانات الـ"IELTS والتي تقدم كل السبل والتسهيلات والبيئة المناسبة لتقديم امتحان الـ IELTS لمساعدة طلابنا في تحقيق طموحاتهم والوصول إلى غاياتهم في حياتهم العلمية والعملية".

من جانبها قالت المديرة الإقليمية لـ"TAGIMETRIC" الأستاذة أريج غنّام بأن "هذه الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في الأردن تخدم المتقدمين لامتحانات "IELTS" من حيث توفير خيارات المكان للتقدم للامتحان، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الهيئات الرائدة التي تسعى لتحقيق المزيد من التقدّم في مجال الامتحانات وتوفير بيئة اختبار مناسبة وآمنة.

وشددت غنام على أن المركز يعمل وفقاً للمعايير الدولية، وله العديد من الشركاء منهم الجامعة الافتراضية السورية، وPearson Vue، والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، وغيرها كما أنه معتمد لامتحانات التوظيف للشركات والمؤسسات والهيئات الدولية.

ويمكن للمرشحين الراغبين في حجز موعد للتقدم لامتحان نظام اللغة الإنجليزية الدولي "IELTS" في الأردن أو معرفة المزيد من المعلومات، زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.britishcouncil.jo/en/exam/ielts###

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المجلس الثقافي البريطاني: الأستاذ عمر أبو غوش omar.abughosh@britishcouncil.org.jo

طلال أبوغزاله العالمية: الأستاذة أريج غنّام aghannam@TAG.Global

المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة دولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. يعمل مع أكثر من 100 دولة في مجالات الفن والثقافة، واللغة الإنجليزية، والتعليم والمجتمع المدني. وقد تمكن مؤخرا من الوصول لأكثر من 75 مليون شخص بشكل مباشر و758 مليون شخص بشكل عام عبر الإنترنت والبث والمنشورات. يقدم المجلس مساهمة إيجابية في البلدان التي يعمل معها، بتغيير حياة الناس من خلال خلق الفرص وبناء العلاقات وتوليد الثقة، كما يعد المجلس مؤسسة خيرية بريطانية يحكمها الميثاق الملكي وهيئة عامة بريطانية، ويتلقى منحة تمويل أساسية بنسبة 15% من حكومة المملكة المتحدة.

أكاديمية طلال أبوغزاله

أكاديمية "طلال أبوغزاله لبناء القدرات (TAG Academy) تقدم الحلول التدريبية المتكاملة والتدريب المهني في أكثر من 20 مجالا من خلال أكثر من 500 من برامج التدريب الأساسية الشاملة التي تشمل الاستشارات والتدريب في مجالات تقييم احتياجات التدريب، وخطط التدريب، والهياكل التنظيمية وهندسة تصميم الأنظمة، بالإضافة إلى برامج تنفيذية متميزة موجهة ومعتمدة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات والمنظمات حول العالم.