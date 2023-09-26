

نظام تدفق التجارة العالمية المتكامل للصناعات، مبادرة رائدة من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة لتمكين الاقتصاد العالمي، ودعم المشاريع والتجارة

نظام تدفق التجارة العالمية لتعزيز تنويع القطاع غير النفطي في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات

إطلاق مشروع بورصة الأصول المتعددة العالمية (الأسهم والسلع والعملات)، نموذج جديد يركز على زيادة التجارة

أبوظبي، شركة IBMC، الاستشارية في الخدمات المالية التي مقرها الإمارات العربية المتحدة وeMarket Place، مقدمة خدمات التدفق التجاري، قاما بإطلاق نظام تدفق التجارة العالمية المتكامل المبتكر، وهو منصة رائدة تربط أكثر من 100 دولة وأكثر من 30 قطاعًا لتمكين الاقتصادات والصناعات والشركات ودعم مشاريعهم وتجارتهم.

وقامت IBMC بإطلاق المشروع كجزء من رؤيتها لعام 2025 خلال حفل رائع أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي في 24 سبتمبر 2023 بحضور وزراء ودبلوماسيين وشركات متعددة الجنسيات وشركات كبرى وضيوف مدعوين من الصناعة.

سيُمكن هذا النظام الدول الخليجية من زيادة النمو في القطاع غير النفطي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات من استكشاف الأسواق الدولية باستخدام أفضل ممارسات الصناعة. كما يتم أيضًا توجيه إجراء الامتثال المبسط المكون من خمس خطوات لتعزيز الثقة الدولية وجذب الشركاء والمستثمرين العالميين.

ويضم نظام تدفق التجارة الدولية المتكامل للصناعات أكثر من 15 شركة مدرجة من أكثر من 15 قطاعًا صناعيًا.

كجزء من رؤيتها لعام 2025، ستقوم IBMC بإطلاق بورصة عالمية متعددة الأصول (الأسهم والسلع والعملات)، وهو نموذج فريد من نوعه من الإمارات العربية المتحدة، مُصمم لزيادة الصادرات والواردات وإعادة التصدير من خلال استخدام منصة بورصة الأسهم والسلع المتوافقة تمامًا، مما يُتيح إدراج الأسهم المزدوجة وإدراج السلع.

وافتتح رسميا الضيف الرئيسي، معالي السيد حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، نظام IBMC للتدفق التجاري الدولي للصناعات، بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس مجموعة IBMC الدولية، والسيد ساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBMC والمدير العام، والسيد هنري جونز أمولي، عضو مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة في بابوا غينيا الجديدة، والدبلوماسيين والضيوف المميزون.

كان ذلك بحضور سفراء ودبلوماسيون من أكثر من 30 دولة، وقادة أعمال عالميين، ومدعوين مميزين. وقد كانت بابوا غينيا الجديدة أول دولة تطلق النظام المتكامل لتدفق التجارة الدولية للصناعات من صناعة الذهب.

ونذكر أن شركة HummingbirdEV الأمريكية، كانت أولى الشركات من مجال صناعة السيارات الكهربائية، تليها شركة SUSTAINOLOGY الإماراتية من مجال الاعتماد على الكربون. وسيقوم النظام المتكامل لتدفق التجارة الدولية للصناعات بتجهيز الشركات في دول الخليج لفهم المعايير والإجراءات الدولية المتعلقة باستخدام البورصة المقبلة، مما يعزز من قدراتها في مجال الأعمال الدولية.

قال السيد ساجيت كمار بي كيه، الرئيس التنفيذي والمدير العام، والمدير الاستراتيجي، ومدير الاستثمار، والمسؤول الدولي لامتثال الشركات: "خلال الخمس سنوات الأخيرة، عملت IBMC بجد لدعم الأعمال التجارية في جميع الفئات، من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المدرجة، من خلال برامج وأنظمة التوعية والتمكين المؤسسية المتنوعة. يأتي ذلك انسجامًا مع السياق الاقتصادي المتغير في اقتصادات الخليج، مع التركيز على النمو خارج قطاع النفط بعد جائحة كوفيد، من أجل توسيع أسواقها على الصعيد الدولي."

"نحن نفخر بأن نقدم نظامًا مبتكرًا آخر للاقتصادات العالمية والصناعات والشركات لتمكينهم في الأسواق العالمية المفتوحة"، قال معالي الشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس مجموعة The Industrialist، وهو شخصية إماراتية مؤثرة للغاية في القطاعات الخاصة في دولة الإمارات.

ويوجد مبادرة أخرى تتمثل في إنشاء الشركات القطاعية. تدعم هذه المبادرة الصناعات من خلال الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة والمعايير الدولية، وتقدم مساعدة إضافية للاقتصاديات في تمكين صناعاتها بممارسات وسياسات محدثة.

وأعرب معالي حميد بن سالم، الأمين العام لغرف الإمارات ورئيس الغرفة الدولية في دولة الإمارات، عن دعمه لهذه المبادرة.

"اقتباس حميد..."

"بعد اختتام خمس سنوات من التخطيط الرؤيوي بنجاح، تستعد IBMC الآن للدخول في مرحلة التنفيذ من خلال إطلاق نظام التدفق التجاري الدولي المتكامل للصناعات، وهو نظام رائد من القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة"، قال السيد ساجيت كومار.

بدأت مشروعات رؤية IBMC تحت قيادة معالي الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس مجموعة the Industrialist والشخصية الإماراتية المؤثرة بشكل كبير، والسيد ساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBMC والمدير العام. كما تم تنظيم وتنفيذ المشاريع بوجود فريق دولي محترف تحت إشراف السيد ساجيت كومار.

مرحلة تنظيم مشروع رؤية IBMC 2022، وهو جهد استمر لمدة خمس سنوات، بدأت في عام 2017 وانتهت بنجاح في ديسمبر 2022. وقد كان هذا المشروع مكرسًا لتعزيز تنويع القطاعات غير النفطية في دول الخليج، وبالأساس من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان هدفه الرئيسي هو توسيع الفرص الكبيرة من منطقة الخليج إلى المجتمع العالمي للأعمال، بما في ذلك التجار والمستثمرين. اعتمدت IBMC نهجًا استراتيجيًا ومبتكرًا لتمكين مجموعة متنوعة من الأعمال، بدءًا من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الشركات متعددة الجنسيات. بجانب سعيها لتوفير فرص متنوعة للأعمال والتجارة والاستثمار. وشجع المشروع على مجموعة من الخطوات الرئيسية والإبداعية، بما في ذلك مبادرات تركز على التوعية بالصناعة وتمكين الشركات والاقتصاد.

ظهر نظام تدفق التجارة لدى IBMC كبوابة بارزة سهلت الاتصالات داخل فئة الأعمال العالمية خلال إكسبو 2020 من خلال جناحات البلدان المعنية. ففي خلال معرض إكسبو 2020، دعمت IBMC بنشاط البلدان المشاركة في استضافة منتديات اقتصادية وفعاليات صناعية ومناقاشات المائدة المستديرة الصناعية، بهدف جذب فئة الأعمال والتجار والمستثمرين إلى بلدانهم.

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