الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركزهما المشترك (مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة) اتفاقية استراتيجية مع شركة IBM لتسريع تبني الاقتصاد الدائري للكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وقال المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري: "ستُساهم هذه الاتفاقية مع شركة IBM في إيجاد فرص للتطور والنمو في الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تطوير حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات المشتركة والفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وقال مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني: "ستاسهم هذه الاتفاقية في الاستفادة من خبرات شركة IBM في التقينات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والذي سيكون له دور رئيس تبني الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق مستهدفات المملكة الطموحة المعلنة خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر."

ومن جهتها قالت الشريك الإداري في شركة IBM Consulting في المملكة دينا أبو عوق: إن إدارة الانبعاثات الكربونية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المملكة لهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات الحديثة ، حيث سنقوم بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على حجم انبعاثات الكربون وتحديد مواقعها في جميع أنحاء المملكة.

وكجزء من هذه الاتفاقية ستعمل شركة IBM مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة على تحديد التطبيقات العالية القيمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة تحديات قطاع الطاقة مع التركيز على دعم أهداف الاستدامة في المملكة.

#بياناتحكومية

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