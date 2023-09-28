تؤدي حاضنة الأعمال الخليجية iAccel دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية في دبي.

يمثل القطاع المالي في دبي الآن 10٪ تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي في الإمارة.

تهدف تكنولوجيا ERB إلى سد الفجوة بين صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في الإمارات العربية المتحدة وقاعدة عملائها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حاضنة الأعمال الخليجية iAccel، وهي حاضنة ذات دور بارز في دبي، عن تعاونها مع ERB، الوسيط النشط لتمويل التكنولوجيا المالية من خلال المعاملات بين المؤسسات التجارية وبين المؤسسات التجارية والمستهلك، بما يلبي احتياجات صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، ومن المقرر أن ينتج عن التعاون الاستراتيجي حقبة من الابتكار والنمو، بما يتوافق مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتصبح مركزًا عالميًا في التكنولوجيا المالية.

نظرًا إلى أن دبي تعد مركز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتجذب استثمارات كبيرة وتنمو بوتيرة غير مسبوقة، فإن التعاون بين حاضنة الأعمال الخليجية iAccel وERB يكشف عن لحظة محورية في التطور المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن ذلك، فإن حاضنة الأعمال الخليجية iAccel، بدورها المحفز في جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند، تلتزم بتحديد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكينها ورعايتها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون حاضنة الأعمال الخليجية iAccel، التي تشكل جزءًا من دبي للاقتصاد والسياحة، وتعمل تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مختلف أصحاب المصلحة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتسيير التحول الرقمي للقطاع المالي.

أفاد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال الخليجية iAccel، ديباك أهوجا، متحدثًا عن ذلك التعاون، قائلًا: "حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار على نهج فكري متقدم، حيث اعتمدت التقنيات المتطورة بخطوة سريعة. ونظرًا إلى التطور الاقتصادي للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتوقع نموًا كبيرًا في ظهور الإمارات العربية المتحدة مركزًا داعمًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال. وأثق في أنه مع دخول مفاهيم التكنولوجيا المالية المبتكرة، مثل مشاركة ERB في الساحة؛ فإنها ستزيد التعاون بين النظم البيئية للشركات الناشئة في الهند والإمارات العربية المتحدة، مع توفير خطة قوية للتبادل السلس للمنتجات المالية في نطاق المعاملات بين المؤسسات التجارية وبين المؤسسات التجارية والمستهلك."

بينما يسلك واضعو السياسات وقادة الصناعة نهجًا استباقيًا للعمل على تجهيز بيئة حيوية للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، أصبح القطاع المالي في دبي الآن محركًا رئيسيًا لاقتصاد الإمارة، حيث يساهم بنسبة تصل إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي، وكان لهذا النمو دور أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز ريادة الأعمال.

أوضح الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في حاضنة الأعمال الخليجية iAccel، شلاب جاخيتيا، قائلًا: "ندرك في حاضنة الأعمال الخليجية iAccel التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إن نظام البيئة الحيوية الداعم والشامل لدينا، الذي يشمل الترخيص وأماكن العمل والإرشاد والتوجيه القانوني والتسويق والحصول على التمويل وشبكة المستثمرين الواسعة، سيمكن ERB من الازدهار في سوق الإمارات العربية المتحدة."

من المقرر أن تعمل تكنولوجيا ERB على سد الفجوات بين صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في الإمارات العربية المتحدة وعملائها، ومن خلال توفير التشغيل الآلي الكامل للعمليات، والمدفوعات الفورية، وعروض الأسعار المحسنة، ومحرك البيع المتقاطع، تمكِّن ERB الموزعين الماليين من تحسين عملياتهم وتحقيق توفيرات في التكاليف ودفع نمو ملحوظ في الأعمال.

وقال مانيش أغاروال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ERB Fintech Finance Broker أثناء حديثه عن توسع ERB في الإمارات العربية المتحدة: "نظرًا إلى أننا شركة ناشئة، فإن رؤيتنا في الإمارات العربية المتحدة مدعومة بنظام بيئي ريادي نابض بالحياة في المنطقة واعتمادها الواسع على الحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة. يوفر لنا قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين المزدهر في الإمارات العربية المتحدة المنتج المناسب لسوق المنتجات وفرصة مقنعة لتوسيع بصمة E-Revbay. وعند اختيار منصة الإطلاق المثالية، برزت حاضنة الأعمال الخليجية iAccel من بين شبكة المستثمرين النفيسة ودعم الأعمال القوي، لذا، تعد شراكة مثالية بالنسبة لنا أثناء انطلاقنا في رحلة التوسع العالمية في دبي."

بفضل نقاط القوة المدمجة مع حاضنة الأعمال الخليجية iAccel وERB، فإن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة مهيأ للنمو والتحول السريع. ومن المتوقع أن يؤدي التعاون إلى تعزيز مكانة دبي بصفتها مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والمساهمة على نحو كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للإمارة لعام 2033.

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نبذة عن حاضنة الأعمال الخليجية iAccel:

إن حاضنة الأعمال الخليجية iAccel هي حاضنة أعمال رائدة في دبي تقدم دعمًا شاملًا وتوجيهًا ومصادر للمشروعات الناشئة والمشروعات البادئة في مراحلها الأولى. وتهدف الحاضنة إلى رعاية رواد الأعمال الطموحين وإرشادهم لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة من خلال التركيز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

نبذة عن ERB Fintech Financing Broker: ابتداءً من عام 2019، ظهرت Finqy، تحت مظلة ERB، بصفتها داعمًا للمعاملات بين المؤسسات التجارية وبين المؤسسات التجارية والمستهلك، لتكون ملتقى تقني يلبي احتياجات الموزعين الماليين. تسهل هذه المنصة قروض الإسكان (عبر "Test My Loan") والتأمين الصحي (من خلال Test My Policy) وقروض السيارات (مع "Car Par Load")، تعمل FINQY® بصفتها مركزًا للتكنولوجيا المالية، حيث تستقبل شبكة قوية تضم ما يقرب من 3 ملايين وكيلًا للبيع المباشر ووكلاء شركاء هنديين. تستخدم الشركة التكنولوجيا استخدامًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات التي يقابلها موزعو المنتجات المالية. ويترتب على ذلك تمكين هؤلاء الموزعين من تحسين عملياتهم، والاستفادة من قاعدة عملائهم لتعزيز النمو المتسارع.

تجد التحديات التي تفرضها عمليات الاشتراك المصرفي التي تستغرق وقتًا طويلًا حلًا من خلال التشغيل الآلي الكامل للعملية للمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المدفوعات الفورية وعروض الأسعار المحسنة في نجاح الموزعين، ويساعد محرك البيع المتقاطع للمنصة على تنقيد البيانات بفعالية.

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هيرا شيتي

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ياردستيك للإدارة التسويقية

ص.ب: 116125، دبي، الإمارات العربية المتحدة