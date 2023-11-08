ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي

سلطنة عمان، مسقط : استقبل معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، وفدًا من شركة i-be السعودية المتخصصة في تطوير الشركات الناشئة في المملكة والمنطقة ممثلة برئيسها التنفيذي، المهندس بسام الخراشي.

وناقش اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة والممكن استغلالها لتطوير الشركات الناشئة في قطاعات الأمن الغذائي بما يواكب تطلعات سلطنة عمان ويتماشى مع رؤيتها 2040 لتحقيق الأمن الغذائي.

وعبر المهندس بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لشركة i-be، عن شكره لمعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لمناقشة عن الفرص وإمكانية تحقيق أكبر استفادة منها.

تهدف سلطنة عمان إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر إنشاء المشروعات الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية وتقدمها الكبير في تحقيق الامن الغذائي لمحاصيل مثل التمور وبعض الخضراوات، ومنتجات حيوانية مثل البيض والحليب. وسبق لها الحصول على المرتبة الثالثة عربيًا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 والصادر من مجلة إيكونمست إمباكت البريطانية.

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