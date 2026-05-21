اختيار 17 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة من بين أكثر من 370 طلباً، ما يُشكل بوابة جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى منظومة الابتكار في أبوظبي

"برنامج مزن Hub71 " يدعم المؤسسين في مشاريعهم الأولى ضمن منطقة العين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع KFED، بالتعاون مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من "برنامج مزن Hub71"، والتي تضم 17 من مؤسسي الشركات الناشئة الإماراتيين الذين يعملون على تطوير مشاريع في مراحلها المبكرة ضمن قطاعات ذات أولوية.

وجاء اختيار هذه الدفعة من بين أكثر من 370 طلب مشاركة، ما يعكس الطلب المتزايد على برامج الدعم الموجهة للمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى في دولة الإمارات. وبقيادة صندوق خليفة، يفتح البرنامج الذي يتمّ تنفيذه عبر "مزن هب العين"، بوابةً جديدة للانضمام إلى منظومة الشركات الناشئة في الإمارات، ويتيح منصةً لتمكين المؤسسين الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع والنموّ، بالتوازي مع تعزيز نموّ الشركات المحلية.

وتمثل هذه الدفعة جيلاً جديداً من رواد الأعمال الذين يسهمون في صياغة اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، حيث تقل أعمار نحو 90% منهم عن 35 عاماً، فيما يطلق أكثر من 75% منهم مشاريعهم لأول مرة، ما يعزز دور البرنامج في توسيع فرص الوصول إلى ريادة الأعمال. كما تشكل رائدات الأعمال نسبة 35% من المشاركين، في مؤشر على التقدم المستمر في تعزيز التنوع ضمن منظومة الشركات الناشئة.

ويتميز البرنامج أيضاً بأن 59% من المؤسسين تم ترشيحهم عبر شبكات الشركاء، ما يعكس قوة منظومة التعاون التي رسخها صندوق خليفة وشركاؤه، ومن ضمنهم Hub71، ويجسد كفاءة هذه المنظومة في اكتشاف المواهب واحتضانها خلال مراحلها المبكرة.

وتغطي الشركات الناشئة في هذه الدفعة طيفاً متنوعاً من القطاعات التي تتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية والمناخية والمالية والزراعية، إلى جانب ابتكارات ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال سعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج مزن Hub71» بالتعاون مع Hub71، تجسيداً لالتزام صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم الجيل القادم من المشاريع الوطنية. ومن خلال «مزن هب العين»، نمضي قُدُماً في بناء مسارٍ متكامل ومُنظَّم يتيح للمؤسسين تحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة، ويعزز قدراتهم، ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مستهدفات التنوُّع الاقتصادي لدولة الإمارات. نواصل دعم هذه المنظومة عبر توسيع فرص الوصول إلى الإشراف والتوجيه وشبكات التعاون، ودعم الجاهزية للاستثمار، وتزويد المؤسسين الإماراتيين بالأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم والمنافسة عالمياً."

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "يعكس برنامج «مزن Hub71» تزايد توجه رواد الأعمال الإماراتيين نحو إطلاق مشاريعهم من أبوظبي. وتضم هذه الدفعة مؤسسين يطورون حلولًا مواكبة لاحتياجات السوق. وفي Hub71، نفخر بدعمهم منذ المراحل الأولى، ونمكنهم من بناء أسس قوية والتوسع بأعمالهم في أسواق جديدة."

وعلى مدار البرنامج الذي يمتد لثلاثة أشهر في "مزن هب العين"، يمر المؤسسون بمراحل منظمة تبدأ من تطوير الفكرة وصولاً إلى التنفيذ، بما يشمل بناء النماذج الأولية، واختبار الأفكار في السوق، والاستعداد لإطلاق مشاريعهم.

ويُختتم البرنامج بفعالية يوم العروض، حيث يقدم المؤسسون مشاريعهم أمام المستثمرين والجهات الحكومية والشركاء، ما يفتح أمامهم فرصاً مباشرة للحصول على التمويل وبناء الشراكات وتوسيع أعمالهم.

وبعد انتهاء البرنامج، يتم دمج المؤسسين ضمن منظومة الابتكار الأوسع في أبوظبي، مع استمرار إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال والفرص التجارية والدعم الاستراتيجي خلال مراحل النموّ.

ومن خلال تمكين لمؤسسين في مراحلهم المبكرة في العين وربطهم بشبكة Hub71 العالمية، يسهم "برنامج مزن Hub71" في تعزيز منظومة رواد الأعمال في أبوظبي على المدى الطويل ودعم تطوير شركات ناشئة قادرة على المنافسة عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات.

قائمة الشركات الناشئة والمؤسسون السبع عشر الذين انضموا إلى الدفعة الأولى من "برنامج مزن Hub71":

إنفرا باور (InfraPower) – خالد الغافلي

منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية لاكتشاف أعطال أصول المرافق وتحديد أولويات الصيانة.

ريكتيفاي (RECtify) – خالد السمري

منصة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تتبع الانبعاثات والوصول إلى أسواق أرصدة الكربون والطاقة المتجددة.

ريتش إل إل إم (ReachLLM) – مريم العبار

منصة ذكاء اصطناعي تساعد العلامات التجارية على تعزيز ظهورها وأدائها عبر نماذج اللغة الكبيرة.

بوكي (BOUKI) – علي الجعفّل

محفظة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين استخدام البطاقات وتعظيم المكافآت عند نقطة الشراء.

نمض (NAMDH) – عفراء الأحبابي

مساعد سريري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر التدوين الفوري والترجمة ورؤى حول المرضى.

لِمب (Limb) – شما السويدي

منصة علاج طبيعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح المراقبة عن بُعد وبرامج مخصصة لإعادة التأهيل.

عين (AIN) – محمد المهرزي

منصة لـ "إنترنت الأشياء" مدعومة بالذكاء الاصطناعي للري الدقيق وإدارة المزارع في البيئات الجافة.

هِجن الخليج (Hign Al Khaleej) – جابر الأحبابي

سوق رقمية لشراء وبيع ومزاد الإبل عبر دول الخليج.

سوق فيو (SouqView) – محمد الناصري

تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر تحليلات مبسطة للأسهم ورؤى تنبؤية للمستثمرين الأفراد.

أوديسيون (Odysseon) – مصطفى سمحون

منصة تجمع بين التثقيف حول مجال العملات الرقمية وأدوات التداول بالذكاء الاصطناعي وتخصيص رأس المال في واجهة واحدة.

شمس (Shams) – نوف الجنيبي

منصة لتعليم اللغة العربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم تعليماً تفاعلياً للأطفال.

تايا (TAIA) – هند الجنيبي

منصة ذكاء اصطناعي تُؤتمت تصحيح الاختبارات وتخطيط الدروس وتتبع أداء الطلاب.

ستارفولتا (StarVolta) – عبدالله الغفلي

تقنية طاقة نظيفة تحول غاز الميثان إلى هيدروجين وكربون نانوي دون انبعاثات مباشرة لغاز ثاني أكسيد الكربون.

هاي (HAAY) – حور الكثيري

تقنية لتوليد المياه من الهواء باستخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مياه صالحة للشرب.

أراضي (Arady) – ناصر النعيمي

منصة رقمية تسهّل المعاملات العقارية بين المشترين والبائعين والمؤسسات المالية.

مرشد (Mershid) – عبدالله دعيبان

مرافق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم توصيات مخصصة ومساعدة فورية.

ذا إيه إم لاب (The AM Lab) – محمد المالك

منصة رقمية تُبسّط عمليات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أتمتة عروض الأسعار، وعمليات التحقق، وتوجيه الطلبات، بدءاً من تحميل ملفات التصميم الهندسي (CAD) وحتى التسليم، ضمن سير عمل متكامل يُدار عبر منصة واحدة.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

