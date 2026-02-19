أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن فتح باب التقديم لمجموعة عام 2026 من برنامج "أنجال زِ"، وهو برنامج زمالة قائم على التجربة، يدعم الشركات الناشئة العالمية التي تطوّر حلولًا تعالج التحديات في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويأتي هذا الإعلان استناداً إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها العام الماضي، والتي تم بموجبها دمج برنامج "أنجال ز" ضمن مسار مخصص لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في إطار برنامج Access الرائد لدى Hub71. ومن خلال برنامج "أنجال ز"، تدعو هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وHub71 الشركات الناشئة في مرحلتي التأسيس النموّ التي تطوّر خلالها حلولاً مبتكرة في مجالات تشمل السمنة لدى الأطفال ومهارات القراءة والكتابة باللغة العربية والصحة النفسية للأطفال إلى توطين تقنياتها ونشرها ضمن منظومة الطفولة المبكرة في أبوظبي.

ومنذ إطلاقه في عام 2020، دعم برنامج "أنجال ز" أكثر من 45 شركة ناشئة عالمية في تطوير منتجاتها والتحقق من جدواها في أبوظبي، بما يُعزز منظومة الابتكار في مجال الطفولة المبكرة في الإمارة، ويُرسخ مكانتها كمنصّة لانطلاق المؤسسين ذوي الإمكانات العالية الذين يطوّرون تقنيات هادفة.

وخلال هذا العام، ستنضم خمس شركات ناشئة مختارة إلى برنامج Access لدى Hub71 وتحصل على دعم لتسريع نموّها وتمكين اعتماد حلولها على أرض الواقع في أبوظبي. وتشمل حزمة الدعم 500,000 درهم إماراتي لكل شركة ناشئة، تتوزع بين 250,000 درهم إماراتي كمخصصات دعم و250,000 درهم إماراتي مقابل حصّة في الأسهم من خلال اتفاقية مبسطة للأسهم المستقبلية SAFE، كما يتيح البرنامج الوصول إلى منظومة Hub71 ودعم النفاذ إلى السوق عبر شبكة الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء.

وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ستحصل الشركات الناشئة المشاركة أيضاً على دعم لتيسير تنفيذ مشاريعها التجريبية ومسارات التمويل بالتعاون مع الهيئة، بما بمكن المؤسسين من التحقق من الأثر وبناء الزخم وتعزيز فرص التوسع في السوق.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، قال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "من خلال برنامج"أنجال ز"، ندعم الشركات الناشئة العالمية لتحويل أفكارها إلى أثر ملموس يعود بالنفع على أطفال أبوظبي وأسرهم؛ حيث توفر الإمارة فرصاً واعدةً للمؤسسين المستعدين للتفكير بطموح والعمل على نطاق واسع. ولا يقتصر برنامج "أنجال ز" على توفير الموارد فحسب؛ بل فتح آفاقاً للشراكات الاستراتيجية، ويربط الشركات بالجهات الفاعلة في القطاع، ويوفر وفرصاً استثمارية ومسارات واضحة لدخول السوق".

قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71:

"يمثل الابتكار في مجال الطفولة المبكرة فرصة حقيقية لإحداث أثر مجتمعي مستدام. ويتطلب دعم الحلول في هذا المجال تعاوناً فعّالاً بين الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين لتمكين المؤسسين الذين يركزون على المراحل المبكرة من التنمية البشرية، بما يعزز انطلاق الابتكار ونموه من أبوظبي."

وستتولى Hub71 قيادة عملية اختيار الشركات الناشئة، مع مشاركة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عبر مراحل التقييم والمساهمة في قرارات اختيار المجموعة النهائية لضمان مواءمة الاختيارات مع أولويات أبوظبي في مجال الطفولة المبكرة. كما ستتولى الجهتان متابعة تقدم الشركات الناشئة وتقييم أثرها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد استكمال البرنامج، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة وخلق قيمة على المدى الطويل.

وسيُغلق باب التقديم لمجموعة عام 2026 في 28 فبراير. ويمكن للشركات الناشئة الاطلاع على معايير الأهلية وتفاصيل التقديم عبر منصة https://airtable.com/app58upkP7sGrjdWX/shr3LrX1tdEldq4rd

نبذة عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

تأسست هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في عام 2019، وتهدف إلى تعزيز النموّ الأمثل للأطفال ورفاههم من المراحل المبكرة للحمل وحتى سن ثمانية أعوام. وتسهم الهيئة في صياغة السياسات وتوجيه عملية اتخاذ القرار من خلال الأبحاث ودعم الأفكار المبتكرة، بالتوازي مع تمكين قطاع الطفولة المبكرة وقياس الأثر الذي يحققه. وتُركز الهيئة على الصحة والتغذية وحماية الطفل ودعم الأسرة والتعليم والرعاية المبكرة. وتتمثل رؤيتها في أن يتمكن كل طفل صغير من تحقيق كامل إمكاناته في بيئة آمنة وملائمة للأسرة.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ومنظومة رأس المال، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تدعمه أطر تنظيمية متقدمة.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم واستدامة النموّ الاقتصادي في الدولة.

