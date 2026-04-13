الاتفاقية تهدف إلى استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى دبي

التعاون يدعم دخول الشركات الدولية إلى أسواق دبي وتوسيع أعمالهم في القطاعات ذات الأولوية

دبي-الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها. ومن شأن هذه الاتفاقية إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.

ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي المميز لبنك HSBC وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي كمركز مفضل لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيسياً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك HSBC في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار والابتكار. كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يُمثّل هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك HSBCخطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وتؤكّد الاتفاقية قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استنادا إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك HSBC في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية. ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك HSBC، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة".

وتعزّز هذه الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وقد عمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها كوجهة مفضلة للاستثمار. وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسية مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك HSBC وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن جهته، صرّح محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "لقد أرست دبي أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة. وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال الأساس الداعم لمكانتها كمركز موثوق للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فإننا نهدف إلى ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي. كما تتيح لنا شبكة HSBC الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعتبر أحد أهم محركات النمو في العالم. ومع احتفالنا بمرور 80 عاماً على تواجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نؤكد التزامنا بدعم طموحات دبي الراسخة كمركز دولي رائد للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائنا على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة".

وتستند هذه الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً في النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك HSBC من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33. وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهًا في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. وسيتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة. وقد شملت المشاركات الأخيرة تقديم إحاطات استراتيجية والمشاركة في ندوات نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلا عن ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال ونمو الثروات والابتكار.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وله حضور في تسع دول في المنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك إتش إس بي سي حصة 31% في بنك الأول السعودي (SAB)، وحصة 51% في بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول إتش إس بي سي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 83 مليار دولار أمريكي وذلك في 31 ديسمبر 2025

