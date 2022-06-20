القاهرة: أطلق بنك HSBC مصر تسهيلات تمويل شخصي مستدامة لعملائه من الأفراد في مصر ضمن أحدث خطوة للبنك لدعم العملاء في مسيرت تحولهم الى الحياد الكربوني ومستقبل أكثر استدامة.

هذا وسيقوم بنك HSBC بتقديم تسهيلات ائتمانية شخصية مستدامة بأسعار فائدة بمعدل عائد منخفض على منتجات التمويل الشخصي الاعتيادية وفترات سداد مرنة. وسيتم توفر التمويل الشخصي المستدام من HSBC لتمويل شراء السيارات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية للمنازل ونفقات التركيب المرتبطة بها.

وتعقيباً على ذلك، قالت نسرين حافظ رئيس قسم إدارة الثروة والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC مصر: "لدينا جميعاً دور نلعبه في العمل المناخي، ويقوم HSBC بتوظيف إمكاناته في مجال التمويل لدعم رحلة انتقال عملائنا إلى الحياد الكربوني وتوفير تسهيلات تمويل مستدامة بمعدلات عائد تنافسية لدعم خيارات صديقة للبيئة لعملائنا.

ولقد وضع بنك HSBC خطةً طموحة لإطلاق حلول مالية يمكن أن تدعم عملائنا في رحلة انتقالهم الى إلى الحياد الكربوني . ولقد تم تصميم منتجاتنا الخاصة بالتمويل الأخضر لدعم جهود عملائنا لبناء نمط حياة أكثر استدامة، كما أن إطلاق تسهيلات التمويل الشخصي المستدام من HSBC يدعم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 وهدفها الطموح لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتشكل 42٪ من مزيج مصادر الطاقة في الدولة بحلول عام 2035."

هذا وقد حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي وذلك ضمن جوائز التميز السنوية المرموقة على نطاق واسع من قبل مجلة يوروموني، وهي المجلة العالمية الرائدة المزودة للأخبار المالية.

ويلتزم HSBC بالمساعدة في قيادة عملية تحول الاقتصاد العالمي نحو الحياد الكربوني حيث رصد البنك تسهيلات تمويلية بقيمة تتراوح ما بين 750 مليار دولار أمريكي إلى 1 تريليون دولار أمريكي للاستثمار المستدام في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 لدعم عملائه في تحولهم إلى نموذج الحياد الكربوني.

كما يستفيد بنك HSBC أيضاً من شبكته المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من أجل تحديد الشركات الناشئة في المنطقة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية كجزء من مسار عمل الابتكار المناخي، وذلك ضمن برنامج شراكة الحلول المناخية العالمية للبنك.

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مي محسن 298432 25 202+ maymohsen@hsbc.com

بنك HSBC في مصر

تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. في عام 1982 تحت اسم بنك هونغ كونغ المصري ش.م.م. وفي إبريل عام 2001 تم تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. ترتباً على قيام مجموعة HSBC بزيادة حصتها في رأسماله من 40% إلى 94.5%.

ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. واحداً من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر، وهو يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خلال شبكة تضم 62 فرعاً ومنفذاً في المدن الرئيسية بمصر