موس : سيساهم تعاون بنك "HSBC" بما يتمتع به من انتشار دولي، مع غرف دبي في تعزيز نمو أعمال الشركات في دبي وانطلاقاً منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك "HSBC" الشرق الأوسط المحدود بهدف دعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرة الشركات الدولية على تأسيس وتنمية أعمالها في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتعزيز الخدمات المصرفية المخصصة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وخدمات أخرى لمجتمع الأعمال في دبي بشكل عام، بما يساهم في تعزيز نمو الشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، ودعم قدرتها على التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وسيقوم بنك "HSBC" الشرق الأوسط المحدود بتقديم خدمات تمويل التجارة عالمياً وخدمات فتح حسابات محلية للشركات. وبدورها، ستقوم غرف دبي بدعم عملاء البنك حول العالم الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع بنك "HSBC" الشرق الأوسط المحدود في إطار "برنامج الشراكات العالمية" الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تلتزم غرف دبي بدعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الدولية الواعدة، ومساعدة الشركات على تنمية أعمالها ونشاطاتها. ونحرص بالتأكيد على تعزيز الجهود المبذولة لتسريع نمو الشركات في مختلف القطاعات واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي".

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:"عززت دبي من مكانتها كمركز عالمي رئيسي للأعمال، وينعكس ارتباطها الوثيق مع العالم على نمو تجارتها مع كافة الأسواق والممرات التجارية التقليدية والناشئة، وخاصة مع آسيا. وسيساهم تعاون بنك "HSBC" بما يتمتع به من انتشار دولي، مع غرف دبي، في تعزيز نمو أعمال الشركات في دبي وانطلاقاً منها"

وتساهم مذكرة التفاهم مع بنك "HSBC"، الذي يعد أكبر بنك أجنبي في دولة الإمارات مع شبكة فروع عالمية تغطي 90 % من التجارة الدولية، في دعم الشركات ومجتمع الأعمال من خلال برنامج الشراكات العالمية عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية والتي يبلغ عددها 32 مكتباً حول العالم. وتلعب الشبكة المتنامية للمكاتب دوراً حيوياً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية.

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