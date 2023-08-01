أجريت هذه التجربة بالتعاون مع مركز كينيدي للفضاء، ومركز جونسون للفضاء، ووكالة ناسا

سلطان النيادي عمل ضمن فريق التجربة لدراسة وفهم الفوائد الصحية والسلوكية العامة لوجود النباتات والأغذية الطازجة المزروعة في الفضاء

هدف الدراسة هو توفير بيانات داعمة لتطوير أنظمة فعالة لنمو النباتات والأطعمة في المهمات الفضائية المستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن مشاركة رائد الفضاء سلطان النيادي في تجربة بعنوان "HRF VEG" على متن محطة الفضاء الدولية. أجريت هذه التجربة بالتعاون مع مركز كينيدي للفضاء، ومركز جونسون للفضاء، ووكالة ناسا، وتهدف إلى تعزيز فهمنا للزراعة والتغذية في الفضاء.

وتركز دراسة HRF-veg على فهم الفوائد الصحية والسلوكية العامة لوجود النباتات والأغذية الطازجة المزروعة في الفضاء خلال البحث العلمي VEG-05، حيث يركز هذا البحث على زراعة الطماطم القزمية لدراسة تأثيرات الأسمدة على نمو محصول الطماطم، والمحتوى الغذائي، والنكهة، وسلامة الطماطم المُنتَجة، كما يبحث في التأثير النفسي على رواد الفضاء الذين يزرعون ويرعون ويستهلكون المنتجات الطازجة خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

في هذا السياق، صرّح عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء، قائلاً: "تجربة HRF Veg تعد دراسة حاسمة تسهم في تعزيز الاستدامة في مجال استكشاف الفضاء. يعزز هذا التعاون العلمي مع وكالة ناسا ومركز كينيدي للفضاء ومركز جونسون للفضاء فهمنا لطرق زراعة الطعام في الفضاء، ويولي اهتمامًا بالغًا لصحة رواد الفضاء البدنية، والرفاهية النفسية خلال المهمات طويلة الأمد. نحن سعداء بالمساهمة في هذه الدراسة من خلال رائد الفضاء سلطان النيادي، ونحن على ثقة بأن نتائج هذه الدراسة ستؤثر في طابع المهمات الفضائية طويلة الأمد في المستقبل".

يقوم رواد الفضاء الذين يتواجدون على متن محطة الفضاء الدولية، خلال هذه التجربة، بدور المزارعين، حيث يعتنون بالنباتات من خلال سقيها، وتلقيحها، وحصادها. بعد ذلك، يقوم الرواد بتذوق نصف الطماطم المنتجة، في حين يتم تجميد النصف الآخر وإرساله إلى الأرض لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية. كما يشارك الرواد الفضاء في استكمال استبيانات لتوثيق جودة المنتجات مثل النكهة واللون والرائحة والحلاوة، وغيرها.

تجربة HRF Veg تُمثل شهادة على قدرة الابتكار البشري، والقدرة على التكيف، وتمثل دفعًا لحدود استكشاف الفضاء وتقديم وجهات نظر جديدة حول الاستدامة في الفضاء. ستساعد نتائج هذه الدراسة في تطوير إنتاج المحاصيل الغذائية لرواد الفضاء وستحسن فهمنا للآثار النفسية التي تتركها النباتات على الأشخاص الذين يعيشون في بيئة منعزلة.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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