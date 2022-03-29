ستعمل الشركات الناشئة البالغ عددها 21 عن كثب مع »مايكروسوفت للشركات الناشئة« وشركاء البرنامج الرئسيين لهذه النسخة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت »مايكروسوفت للشركات الناشئة« بالتعاون مع »مكتب أبو ظبي للاستثمار« عن الدفعة الثانية المكونة من 21 شركة ناشئة في برنامج GrowthX Accelerator''" داخل المنطقة.

وينظم برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator''"، الذي يمر في عامه الثاني، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مكتب أبوظبي للاستثمار ومايكروسوفت، بهدف تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة، وسد الثغرات بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكينها من العمل مع بعضها البعض لمعالجة التحديات التي تواجهها.

وستعمل »مايكروسوفت للشركات الناشئة» كأداة ربط بين شركاء الدفعة الثانية من البرنامج والممثلين بكلًا من "اتصالات" ؛ "اللولو هايبرماركت" ؛''DHL'' ؛ ''EY'' ؛ " PwC" ؛ ''Koç Holding'' وبين الشركات التي سجلت في النسخة الثانية والمكونة من 21 شركة ناشئة، حيث ستتولى الـ 21 شركة مهمة ايجاد حلول للتحديات التي تواجه شركاء البرنامج وطرح أفكار تجارية لهم.

وبهذا الصدد ، أكد محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار على أن أبوظبي لطالما كانت رائدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة منها لترسيخ أسس الاقتصاد المستدام وتعزيز تنافسيته، وأشار إلى أن نهج المكتب يتمثل في دعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة للمساهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال ، منوهًا إلى أن شراكتهم مع »مايكروسوفت للشركات الناشئة« عبر برنامج GrowthX Accelerator''" تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الإستراتيجية. ونتطلع إلى مشاهدة ابتكارات المجموعة الثانية من الشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة".

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا يضم ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض والفعاليات، وستشمل المجالات الرئيسية التي يتناولها البرنامج التمكين التكنولوجي والابتكار والتوجيه الإرشادي ، ودعم عملية الانتقال للوصول إلى سوق العمل ، واعداد المستثمرين والشركات بالشكل اللازم ، فضلًا عن أيام مخصصة لعرض تجارب ومشاريع الشركات والمستثمرين.

ومن جانبه صرح روبرتو كروشي المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلًا "لقد ألهمنا النجاح الذي حققناه في النسخة الأولى من برنامج »AcceleratorGrowthX « لتطوير إصدار ثاني يتسم بقدر أكبر من التدريب العملي، والذي من شأنه أن يضيف قيمة أكبر للشركات الناشئة المشاركة. ومن هذا المنطلق ستكتسب الشركات الـ 21 المشاركة في هذا الحدث المعرفة اللازمة لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، وإحداث تأثير حقيقي عبر جميع أنحاء المنطقة. وأود التنويه بأننا نتطلع بالتعاون مع جهود مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تمكين الدفعة الثانية من الشركات الناشئة حتى يتمكنوا من تطوير حلول متطورة وأفكار مبتكرة، وبالتالي يساعدنا هذا الأمر أيضًا على تعزيز مكانتنا كمركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال".

تشمل الشركات الناشئة البالغ عددها 21 المشاركة في الدفعة الثانية من برنامج "GrowthX Accelerator" ما يلي:

· شركة«AiFlux» مزود الحلول الرقمية لقطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز.

· شركة «DevisionX»التي تساعد مؤسسات الصناعات التحويلية على بناء حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى كود برمجي.

· شركة «Event Gates (EGT Kontrol AS)»التي تعمل على تطوير حلول السلامة والتصنيع القائمة على الذكاء الاصطناعي.

· شركة «Farmdar» التي تزوّد المزارعين ببيانات تمكّنهم من اتخاذ قرارات عملية لخفض التكاليف وزيادة المحاصيل وتحسين الجودة وتقليل النفايات.

· منصة« Farmin» التي تقدم للمدن الذكية معلومات وبيانات قيمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

· شركة «Greener Crop» التي تمكّن المزارعين من الاستفادة من قوة التكنولوجيا لإدارة المزارع على نحو يحقق الأرباح ويساعد في الحصول على حصاد محلي من الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والتي تتسم بالاستدامة.

· شركة«IPERA.AI» للبرمجيات والتي تركز على رقمنة المساحات المكانية.

· وشركة «Lune Technologies» لتطوير وتصنيع منتجات الألياف الضوئية والتكنولوجيا القائمة على أشعّة تيراهيرتز للقطاعات التالية: الفضاء الجوي والسيارات والدفاع والطاقة والبنية التحتية.

· وشركة «موناك للخدمات الالكترونية» التي توفر خدمة التوصيل عند الطلب.

· وشركة «NutzenTech» التي توفر البيانات والتقنيات والحلول لقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية لمساعدتهم على تقليل بصمتهم البيئية.

· ومنصة «Nybl» للتعلم الآلي لتحويل البيانات غير المستغلة إلى معلومات قيمة تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وذكية.

· وشركة«Occicor» التي تمكّن الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية المعبأة من تقديم عروض مفيدة للمستهلكين في متاجر البيع بالتجزئة.

· وشركة «Olymon Solutions»التي توفر حلول الأتمتة الذكية لتوحيد عمليات البقالات وتجار المواد الغذائية.

· ومنصة «Pivony» التي تساعد على فهم أفضل لسلوك المستهلك.

· «PowerDev» التي توحد البيانات الضخمة في سوق الطاقة من موارد متعددة وتوفر أداة "البرمجيات كخدمة" لتحليل البيانات.

· ومنصة «Sav» التي تمكنك من إدارة الأموال بشكل أفضل وهي الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المالية.

· وشركة «Searover» التي توفر الذكاء الاصطناعي والحلول الروبوتية وحلول الصيانة الاستباقية والوقائية في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية.

· ومنصة «Swftbox» والتي توفر لتجار التجزئة توصيل أسرع (نفس اليوم، اليوم التالي).

· «Trade Capital Partner» هي شركة تمويل تجارية رقمية مقرها في أبو ظبي. تقدم حلول رأس المال الموجهة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة باستخدام تقنيات مبتكرة.

· وشركة «Valorafutbol» تساعد قطاع الإعلام والرياضة والترفيه في زيادة نطاق الوصول إلى معجبيهم وإشراكهم بطريقة تحقق المنفعة العامة لجميع المضطلعين في هذا المجال.

· وشركة «Workfam» منصة الموارد البشرية التي تدعم الشركات برؤيتها الرامية إلى خلق قوة عاملة سعيدة تمتلك العديد من المزايا التفاعلية.

ستعمل الدفعة الثانية من الشركات الناشئة المشتركة في برنامج ''GrowthX Accelerator'' من شهر مارس الحالي حتى يونيو القادم من 2022. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة هنا

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.