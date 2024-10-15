مسابقة الهاكاثون السيبراني لفئة النخبة تستقطب على مدى 4 أيام أفضل مواهب الأمن السيبراني في الدولة.

تشمل المشاريع أداة " GovGPT " من دائرة التمكين الحكومي ومنصة "بيان" من مركز الإحصاء - أبوظبي و"الكتاب الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي" من دائرة الثقافة والسياحة.

" من دائرة التمكين الحكومي ومنصة "بيان" من مركز الإحصاء - أبوظبي و"الكتاب الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي" من دائرة الثقافة والسياحة. أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي تعرض حلولها وخدماتها الرقمية في جيتكس 2024.

دولة الإمارات، دبي: انطلقت اليوم فعاليات مشاركة حكومة أبوظبي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، وقد تم الإعلان عن إطلاق مسابقة الهاكاثون السيبراني لفئة النخبة، وعدد من المشاريع الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خطوة من شأنها أن تدعم جهود الإمارة لتصبح ذات مكانة عالمية رائدة في الحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وخلال المعرض، تقوم أكثر من 30 مؤسسة حكومية بعرض حلولها في جناح أبوظبي تحت شعار "نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي"، ومن أبرز الفعاليات التي شهدها اليوم الأول في جناح حكومة أبوظبي، إطلاق مسابقة الهاكاثون السيبراني لفئة النخبة، والتي تقام على مدار 4 أيام، وأداة "GovGPT" من دائرة التمكين الحكومي، ومنصة صنع القرار الموحدة "بيان" من مركز الإحصاء - أبوظبي، و"الكتاب الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي" من دائرة الثقافة والسياحة.

وتهدف مسابقة "الهاكثون السيبراني لفئة النخبة" من دائرة التمكين الحكومي إلى اكتشاف أفضل المواهب السيبرانية في دولة الإمارات، واستقطاب طلبة الجامعات ممن لديهم خبرة في الأمن السيبراني الدفاعي والأمن السيبراني الهجومي، والأمن النشط، واستخبارات التهديدات وتقييم نقاط الضعف. وخلال المسابقة، ينخرط الطلبة في بيئة عالية المخاطر، حيث يدافعون عن أنظمتهم بالتزامن مع محاولة اختراق أنظمة خصومهم، إلى جانب التعامل مع تهديدات سيبرانية حيّة متقدمة. وسوف تتوج هذه التجربة الغامرة التي تستمر لمدة 4 أيام بعرض تنافسي يقام يوم الجمعة ويتخطى فكرة تحدي "التقاط العلم" التقليدية عبر دفع المشاركين إلى الابتكار والتعاون والتفكير الاستراتيجي.

وكشفت دائرة التمكين الحكومي أيضاً عن GovGPT، وهي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لحكومة أبوظبي، حيث تعمل على تمكين موظفي الحكومة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الموارد والمعلومات. وتهدف أداة GovGPT إلى تبسيط العمليات اليومية وتعزيز إنتاجية الإدارات بالاعتماد على ميزات الخدمة الذاتية وحزمة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك PowerPoint Builder وTone-of-Voice checker.

وبالتوازي مع ذلك، كشف مركز الإحصاء - أبوظبي عن منصة صنع القرار الموحدة "بيان"، وهي منصة بيانات متقدمة مصممة لتعزيز عملية جمع البيانات وتحليلها وتوقعها. وتعمل المنصة كمستودع مركزي لمجموعات البيانات المتنوعة، حيث تزود الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة برؤى قابلة للتنفيذ وتسهم في اتخاذ قرارات أفضل. ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي، توفر منصة "بيان" إمكانية الاستجابة بشكل استباقي للتحديات الناشئة، وتعزز الشفافية والتعاون عبر مختلف القطاعات الحكومية. وتهدف المنصة إلى تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصولاً إلى تحسين نوعية الحياة للسكان.

من جانبها، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة الكتاب الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يمثل خطوة مهمة للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع النشر وصناعة الكتاب. وتضم هذه المبادرة عشرة عناوين من سلسلة مبادرة "ذخائر الإمارات" التي تبرز أهم الكتب الإماراتية التي نشرت خلال السنوات الماضية. وبالاستفادة من أرشيف غني من التسجيلات الصوتية السابقة التي تحتوي على نطق بشري طبيعي، يدرس هذا المشروع كيفية نطق الكلمات في سياقات مختلفة وتأثير تركيب الجمل على النبرة الصوتية العامة، بما يواكب رؤية حكومة دولة الإمارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعزيز التراث الثقافي.

وتواصل حكومة أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، استعراض حلولها المبتكرة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مع التركيز على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مما يعزز التزام أبوظبي بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

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