المؤتمر البارز في الفيزياء الكهرومغناطيسية سيستقطب أبرز الخبراء والمهنيين والباحثين في مختلف المجالات الفيزيائية، مساهماً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بصفتها مركزاً حيوياً للعلوم والتكنولوجيا

أبوظبي: ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً رائداً لاستضافة الفعاليات العلمية والتكنولوجية الدولية، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم أن مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع له سيستضيف الدورة القادمة من مؤتمر GlobalEM المتخصص بمجال الفيزياء الكهرومغناطيسية والموجات عالية الطاقة.

ومن المقرر عقد المؤتمر في فترة ما بين 13 – 17 نوفمبر 2022 في فندق سانت ريجيس أبوظبي، وسيمثل أول حدث رفيع المستوى ينظمه مركز بحوث الطاقة الموجهة عقب تصدره عناوين الأخبار مؤخراً بعد إطلاقه منشأة بحثية متطورة مختصة بإجراء اختبارات التأهيل المسبق في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي، حيث تتألف المنشأة من خمسة مختبرات متخصصة يخدم كل منها مجالاً بحثياً معيناً في فيزياء الطاقة العالية. ويذكر أن الدورة الأولى لهذا المؤتمر المرموق كانت عُقدت في عام 1978 تحت مسمى "اجتماع النبض الكهرومغناطيسي النووي" في مدينة ألباكيركي بولاية نيومكسيكو الأمريكية بدعم من العالم البارز في مجال الحقول الكهرومغناطيسية، الدكتور كارل باوم، ومؤسسة "سوما" التي أسسها آنذاك.

ومن جهته، سيتولى الدكتور شوقي قاسمي، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة، دور الرئيس العام للجنة المنظمة لمؤتمر GlobalEM، والتي تضم أيضاً الدكتور بيل راداسكي من مؤسسة "ميتاتك" الأمريكية، والدكتور نيكولاس مورا من مركز بحوث الطاقة الموجهة، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة البرامج الفنية، إضافة إلى الدكتور فيليكس فيجا من مركز بحوث الطاقة الموجهة، والدكتور لارس أولي فيخت من جامعة هيلموت-شمديت في هامبورغ، ألمانيا، والدكتورة جاين ليهر من جامعة نيومكسيكو الأمريكية، بصفتهم مستشارين للمؤتمر.

وتهدف نسخة هذا العام إلى بحث التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية في مجال الكهرومغناطيسية، فضلاً عن استقطاب الخبراء من مجالات متنوعة مثل تقنيات الطاقة النبضية، والمولدات عالية الفولتية، وإشعاعات الميكرويوف، والنمذجة التحليلية والرقمية، والتحقق التجريبي.

وستتجه الأنظار خلال المؤتمر إلى جائزة "أفضل ورقة بحثية طلابية"، والتي ستُقدم إلى ورقة بحثية – أو اثنتان - يكون فيها المؤلف الأول طالباً. وستُمنح هذه الجائزة فقط للأوراق البحثية كاملة الأركان والتي تم تقديمها وعرضها، إضافة إلى الملخص العادي الموسّع الذي يُطلب أثناء المؤتمر. ويُشترط أيضاً تقديم إثبات تسجيل الطالب في إحدى الجامعات عند تقديم الأوراق البحثية إلكترونياً، كما يُشترط أن تكون جميع الأوراق المقدمة أعمالاً أصلية لم تُعرض من قبل في مؤتمر سابق أو منتدى مماثل. وسيتلقى الفائزون بالجائزة شهادة وجائزة نقدية بقيمة 500 دولار.

ومن جهة أخرى، ستُمنح جائزة "أفضل عالِم شاب" لأحد الباحثين الشباب، تحت سن 35 عاماً، الذين كان لهم إسهامات ابتكارية في مجالات مرتبطة بالكهرومغناطيسية عالية الطاقة. ويمكن للباحثين الشباب المهتمين بالمشاركة في المسابقة ترشيح أنفسهم من خلال اتباع خطوات التقديم. ويشترط أن يكون المتقدم هو المؤلف الرئيسي للورقة البحثية، كما يجب عليه تقديم ملخص موسّع للورقة البحثية وإرفاق إثبات بأنه وُلد بعد تاريخ 1 يناير 1987. ويشترط أيضاً أن تكون جميع الأوراق المقدمة أعمالاً أصلية، كما يتعين على العلماء تضمين سيرهم الذاتية أثناء العملية.

ويذكر أن 1 يوليو 2022 كان الموعد النهائي لتقديم الملخصات الموسعة لكلا الجائزتين عبر الإنترنت، وسيتم تأكيد القبولات والترشيحات بحلول 15 أغسطس، في حين سيكون 15 سبتمبر آخر موعد للمراجعة النهائية وتقديم الأوراق الكاملة والترشيحات للجائزة. وتمتد عملية التسجيل المبكر لغاية 30 سبتمبر 2022.

وتعليقاً على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة إلى معهد الابتكار التكنولوجي والمنظومة التكنولوجية في أبوظبي، قال الدكتور شوقي قاسمي: "سيساهم مؤتمر GlobalEM في دفع التغيير في المنطقة، إذ إن مجال الكهرومغناطيسية عالية الطاقة يعد من أهم المجالات التي يركز عليها حالياً مركز بحوث الطاقة الموجهة، وذلك نظراً إلى تطبيقاته المتنوعة في العديد من القطاعات، مثل المولدات والمحركات والمحولات المستعملة يومياً والقطارات المغناطيسية " ماجليف" وعلم الفلك والرعاية الصحية وغيرها. كما نركز على ابتكارات جديدة يمكنها علاج أنواع معينة من السرطان. لذا فإن استقطاب نخبة من الخبراء العالميين في هذا المجال إلى أبوظبي يعد أمراً غير مسبوق ويحتل أهمية كبيرة بالنسبة إلى المعهد والمنطقة".

تتوفر المزيد من المعلومات حول المؤتمر وكيفية تقديم الأوراق العلمية عبر الموقع الإلكتروني https://globalem2022.com/submission.php

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

يعد معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو معهد عالمي رائد يركز على الاضطلاع بحلول متطورة وقدرات تكنولوجية تواكب العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة، إضافة إلى وحدة الذكاء الاصطناعي التي تضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراكزنا. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات، ما يرسخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار.

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نبذة عن مركز بحوث الطاقة الموجهة

يؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي دوراً محورياً في فهم وتسخير الفيزياء المتقدمة في مجالات الطاقة العالية. كما يتخصص المركز في الابتكار في مجالات تشمل الكهرومغناطيسية، والليزر، وفيزياء البلازما وغيرها من المجالات التي تصب في مصلحة المجتمع.

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