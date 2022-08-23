- توفر الشراكة مجموعة من حلول السداد الرقمية المتكاملة لشبكة تجار MOXEY عبر قطاعي الشحن والنقل الثقيل.

- الحلول المقدمة تتيح قبول السداد عبر العديد من المنصات الرقمية ، مثل نقاط البيع POS من Geidea.

القاهرة، مصر - أعلنت "Geidea" الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والأكبر من حيث الحصة السوقية ، وأحد أكبر شركات المدفوعات الالكترونية بمصر توقيع شراكة استراتيجية مع منصة الخدمات المالية الرقمية "MOXEY" لتوحيد المدفوعات الرقمية للتجار في قطاع النقل والشحن.

وتتيح هذه الشراكة لشبكة تجار "MOXEY" مجموعة من حلول الدفع مع حلول القبول المبتكرة من "Geidea"، مما يسمح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قبول أي مدفوعات رقمية ، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم من خلال نقاط البيع التابعة لشركة "Geidea"، والتقنيات اللاتلامسية، ورموز الاستجابة السريعة.

وقال أحمد نادر ، المدير العام لــ " "Geideaفي مصر: يسعدنا أن نتشارك مع "MOXEY" لتطوير حلول دفع رقمية متكاملة لتجار الشحن البري وتعزيز رؤية "MOXEY" لزيادة الشمول المالي.

تسمح الشراكة للتجار بفتح ملفات ائتمانية أفضل والوصول إلى فرص تمويل جديدة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات من خلال القنوات الرقمية الرسمية.

قال شريف محسن ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لـ "MOXEY": "من خلال اتاحة الوصول إلى المدفوعات الرقمية عبر منصات متعددة، سنتمكن من تقديم حلولنا للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يمكنها من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "UNSDGs" ، كما أن التوسع باتاحة القنوات الرقمية يخلق فرصًا جديدة لتعزيز المشاركة بين التجار والمستفيدين من خلال إنشاء خطط وبرامج الولاء وعروض وخصومات لمستخدمي MOXEY النهائيين ".

وتابع أحمد مجدي ، رئيس أول القطاع التجاري لـ "Geidea" في مصر: "مجموعة الحلول الرقمية الشاملة من "MOXEY" والآن من خلال شراكتنا ستمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال غير المتعاملين مع البنوك إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المالية، ويسعدنا أن تحقق "Geidea" و "MOXEY" بعض أهداف الشمول المالي الأساسية التي وضعتها البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة من خلال رقمنة نظام المدفوعات والمضي قدمًا نحو البنوك الرقمية لقطاع النقل المستدام.

صرح أيمن دبابنة ، الرئيس الإقليمي لإطلاق الأعمال لـ "MOXEY" : يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع مزود خدمة إقليمي عالمي المستوى لتمكين شبكة التجار لدينا من خلال الأدوات الرقمية الحيوية التي يحتاجونها لإدارة أعمالهم من خلال نهج يركز على الخدمة لتحقيق النجاح ، وتعزيز النمو ، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

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عن Geidea

Geidea هي شركة رائدة في تقديم خدمات الدفع ومرخصة بالكامل تقدم التكنولوجيا المصرفية الرقمية و نقاط البيع (POS) وحلول إدارة الأعمال للمؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية.

تأسست شركة Geideaمحليًا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان ، وتتمثل مهمة Geidea في تمكين التجار من جميع الأنواع والأحجام من خلال الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.

عن MOXEY

تعمل MOXEY على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى قنوات الدفع الرقمية للشركات ، وتمكينها من خلال الأدوات المالية الحديثة التي تبسط العمليات اليومية ، وتشجع النمو مع تعزيز الشمول المالي لمن يعانون من نقص الخدمات المصرفية والذين لا يتعاملون مع البنوك.