أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع Flat6Labs، الشركة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، برنامجاً خاصاً يهدف إلى تمكين عضوات المجلس من خلال تطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال.

وعمل البرنامج على مدى ثلاثة أيام على دعم 20 شركة ناشئة أطلقتها رائدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والحوافز، من بينها الجلسات التدريبية والتعليمية بإشراف خبراء في القطاع، إلى جانب توفير متخصصين لإرشاد كل شركة ناشئة بشكلٍ منفرد. كما شهد البرنامج تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل قادها عدد من الخبراء، بما يضمن حصول المشاركين على المعارف والخبرات المستهدفة.

وغطى البرنامج مجموعة من المواضيع الرئيسية الهامة لتسريع الأعمال وتعزيز نموها، من بينها أفكار التصاميم واستراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية والنماذج المالية وأساسياتها، فضلاً عن أفضل سبل وضع العروض التقديمية وتطويرها وطرحها أمام اللجان المختصة.

وبهذا الصدد، قالت سعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "سُعدنا بالنجاح الذي حققه البرنامج الذي نظمناه بالشراكة مع شركة Flat6Labs، حيث نلتزم في مجلس سيدات أعمال أبوظبي بإطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير كفاءات ومهارات رائدات الأعمال وتعزيز تنافسيتهن في السوق. إذ تعتبر سيدات الأعمال مساهمات رئيسيات في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وسنعمل من جانبنا على تمكينهن من خلال توفير بيئة تروج لريادة الأعمال وتساعد على الوصول السهل للشبكات والموارد من خلال برامج الدعم المتخصصة".

من جانبه، قال ريان شريف مدير عام شركة Fast6Labs: "يسُرنا العمل بشكلٍ وثيق مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتوفير الإرشاد والتدريب لرائدات الأعمال بهدف دعمهم على إطلاق أقصى إمكانياتهم، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات للمساهمة في تمكين المرأة ومساعدتها على الوصول إلى أفق جديدة".

ويشار إلى أن البرنامج جاء تفعيلاً لمذكرة تفاهم وقعها الجانبان في وقتٍ سابق من هذا العام، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين رائدات الأعمال من تعزيز نمو أعمالهن وتلبية تطلعاتهن والمساهمة في دفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

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