كوالا لامبور، ماليزيا - يسر الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ("الهيئة")، وهي مؤسسة دولية تقوم بتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تُعلن بأنها حصلت على تصنيف ائتماني دولي قصير الأجل من تصنيفات Fitch Ratings "F1" لبرنامج صكوكها القصيرة الأجل المكون من 4 مليارات دولار، مما يمثل علامة بارزة في تاريخ الهيئة لمدة 12 عامًا.

يمثل التصنيف الثاني لبرنامج الهيئة بواسطة Fitch ، خطوة أساسية نحو تعزيز صكوك الهيئة كأداة مالية إسلامية قوية عالية التصنيف لصالح إدارة السيولة عبر الحدود. يعكس تصنيف Fitch نقاط القوة الجوهرية لـلهيئة وملف المخاطر ، ومن المتوقع أن يوسع قاعدة مستثمر الهيئة وبالتالي تعزيز سيولة الصكوك.

يستفيد برنامج إصدار صكوك الهيئة من سيولة بنسبة 100٪، وفقًا لمنهجية تصنيف Fitch ويدعمه التزامات 10 من الوكلاء الأساسيين. أشارت Fitch أيضًا إلى أن جودة الائتمان لكل أصل ممول حاليًا من قبل الهيئة تتناسب مع التصنيف "F1" في البرنامج.

الهيئة، هي المزود الوحيد لحلول إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود في المدى القصير مع أداة ائتمانية عالية الجودة مدعومة بمجموعة من الالتزامات السيادية وفوق الوطنية والمرتبطة بالسيادة. كما تم منح صكوك الهيئة المعاملة التنظيمية المناسبة للأصول السائلة عالية الجودة في مختلف السلطات القضائية. وعلاوة على ذلك، فهي مقبولة على نطاق واسع بموجب مبادئ الشريعة حيث يتوافق هيكلها مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) بحوالي 80٪ من النسبة الملموسة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و رئيس مجلس إدارة الهيئة: "يؤكد التصنيف الثاني الذي حصلب عليه الهيئة من Fitch على الأساسيات القوية لصكوك الهيئة كما يعزز برنامج صكوكها التي تخدم حاجة سوق الخدمات المالية العالمية إلى أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستستمر الهيئة في توفير أدوات عالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار من المستثمرين".

وأضاف: "أثني على مجلس إدارة الهيئة لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز".

وقال الدكتور عمر حسين، الرئيس التنفيذي للهيئة: "نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز الرئيسي. وكمؤسسة رائدة، تلعب الهيئة دورًا فريدًا من خلال تزويد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية مع أدوات إضافية لإدارة السيولة. إن الحصول على تصنيف دولي ثانٍ من Fitch ، أحد أفضل وكالات التصنيف الائتماني في العالم ، هو شهادة على الجودة العالية لحلول إدارة السيولة لدينا. ومع تصنيف ثاني لبرنامج الهيئة، يمكن الآن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى أوراق الهيئة الإسلامية ، لكنهم لم ينضموا بعد، أن يكونى مرتاحين ومتأكدين من جودتها. "

تم تصنيف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل كـ (A-1) أيضا من قبل مؤسسة التصنيف العالمية ساتاندارد أن بور (S&P) منذ إصداره الافتتاحي في عام 2013 ولديه حاليًا مبلغ الإصدار البالغ 3.51 مليار دولار أمريكي.

يتمتع برنامج الصكوك بسجل حافل لمدة تسع سنوات مع ما مجموعه 189 إصدارًا حتى الآن ، من أسبوعين إلى 12 شهرًا يصل إلى ما مجموعه أكثر من 85.97 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر 2022. يتم إصدار صكوك الهيئة قصيرة الأجل شهريًا لمعالجة الطلبات المختلفة على الأصول عالية الجودة من المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.

في عام 2021 ، أصدرت الهيئة 14.12 مليار دولار أمريكي من خلال 36 إصدارًا من الصكوك قصير الأجل إلى السوق ، مع عرض شهري لثلاثة فترات مختلفة، وهي شهر و 3 أشهر و 6 أشهر. وشكل هذا 27٪ من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بالدولار الأمريكي العام الماضي، وجعل الهيئة كواحد من أكبر مصدري الصكوك بالدولار الأمريكي.

حققت الهيئة أيضًا إنجازًا رئيسيًا هذا العام عندما أصدرت أول صكوك قصيرة الأجل لمدة 12 شهر بتصنيف "A-1" في يوليو. وبلغت الطلبات على الشريحة 250 مليون دولار أمريكي 1.85 ضعف حجم الإصدار. والإصدار الافتتاحي الناجح من الهيئة يعالج طلبًا طويل الأمد من المستثمرين لمثل هذه المدة في مجال التمويل الإسلامي.

يتم توزيع الصكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من 10 وكلاء أساسيين على مستوى العالم، وهم بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة الترك، وبنك بروة ، وبنك بوبيان ، وبنك CIMB الإسلامي بيرهاد، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، ومايبانك الإسلامي. بيرهاد، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

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