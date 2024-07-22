دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار مرافق سلطة "دبي الإنسانية" وفد رفيع المستوى من عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) برئاسة سعادة لوسي بيرجر سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ضم الوفد كلًا من ترستان سيمونارت، رئيس فريق الحماية المدنية، يورج روس، رئيس فريق التعاون مع دول الخليج، ودراجوس فاكا ريسكو، مسؤول الاتصال لدى وفد الاتحاد الأوروبي في الإمارات.

خلال الزيارة، التقى الوفد مع جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، الذي رحب بهم وأكد على التعاون الوثيق والعلاقة القوية بين الطرفين. وعلق سابا على الزيارة قائلاً: "دبي الإنسانية هي سلطة منطقة حرة فريدة من نوعها. وهي بمثابة تعبير عن الالتزام العميق لحكومة دبي بخدمة ودعم المجتمع الإنساني الدولي من دبي إلى العالم. ونحن نعمل مع شركائنا منذ أكثر من 20 عامًا، وخصوصاً في مجال عمليات الإغاثة، على تشكيل مستقبل العمل الإنساني المستدام."

ومن جهتها، قالت سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات: "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، يصبح تقديم السلع والخدمات الأساسية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويلعب الاتحاد الأوروبي من خلال ECHO دورًا محوريًا في هذا المسعى، مما يضمن وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وذلك بكفاءة وفعالية. وتؤكّد زيارتنا لدبي الإنسانية التزامنا بالتعاون الدولي والعمل الحيوي الذي يتم هنا دعماً للمجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم."

وهدفت الزيارة إلى استكشاف مجالات تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما أن ECHO فاعل إنساني مهم وجهة ممولة في مجال اللوجستيات الإنسانية. وأبرز الوفد الحاجة إلى الابتكار، وأعرب عن اهتمام قوي بالعمل معًا ليس فقط في الإمارات والمنطقة، ولكن أيضًا مع الجهات المانحة الأخرى، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. كما استكشف الوفد قاعدة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، باحثين عن سبل لتعزيز هذه الجهود، لضمان أن يظل القطاع الإنساني في تقدمٍ مستمر، وقادراً على مواجهة التحديات الناشئة بفعالية.

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