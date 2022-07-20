منصة الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة تعمل على تسريع التحويلات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 80% من 10 دقائق إلى دقيقتين والتحويلات بين البنوك من 4 دقائق لكل عملية تحويل إلى 50 عملية تحويل في الدقيقة

القاهرة، مصر: أعلنت شركة IBM‏ (NYSE: ‏IBM) اليوم عن تعاونها مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) لإطلاق منصته المصرفية الرقمية كخدمة (BaaS) لتطوير النظم الخاصة بالبنك وزيادة رضا العملاء من خلال تقديم خدمات بنكية أكثر كفاءة.

تأسس EBank في عام 1983 بهدف تعزيز وتسهيل الصادرات المصرية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وسرعان ما تميز EBank كمركز لعمليات التصدير في مصر. ونظرا لأن الرقمنة أحدثت تحولا في الصناعة المصرفية، فقد أدرك EBank حاجته إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لإطلاق أعماله المصرفية للأفراد — مع تعزيز خدمات المؤسسات لديه أيضا.

وقد قامت شركة IBM بالتعاون مع شريكها Sumerge ببناء منصة الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة لـ EBank باستخدام حلول IBM للذكاء الاصطناعي المبنية على تكنولوجيا السحابة الخاصة لمساعدتهم على إطلاق الخدمات المصرفية للأفراد وتعزيز خدمات المؤسسات الخاصة بهم من خلال تقليل وقت وصول خدمات البنك الي الاسواق وخفض التكاليف. وقد اعتمد البنك حلول IBM Cloud Pak for Integration وIBM Cloud Pak for Business Automation، المبنية على حاوية Red Hat OpenShift ومنصة Kubernetes لبناء منصة عمل سحابية للبنك لزيادة مرونة وكفاءة الخدمات الخاصة بهم.

ونتيجة لهذا التعاون، قامت حلول IBM بتسريع تتبع التحويلات المصرفية الرقمية لـEBank بنسبة 80% من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط وتسريع التحويلات بين البنوك من 4 دقائق لكل عملية تحويل إلى 50 عملية تحويل في الدقيقة، مع السماح في الوقت نفسه بتأمين جميع المعاملات ومراقبتها وتعقبها. علاوة على ذلك، قدمت شركة IBM الدعم في عملية تحويل حلول التشغيل الآلي والتكامل الخاصة بها إلى حاويات، مما يمكن البنك من زيادة كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من حيث المرونة وقابلية التوسع والتكلفة، بالإضافة الي نشر البيانات والتطبيقات وتشغيلها وإدارتها بشكل آمن من أي منصات عامة او خاصة.

قال إسماعيل فريد،‏ رئيس مجموعة نظم وتكنولوجيا المعلومات،‏ البنك المصري لتنمية الصادارات: "من خلال التعاون مع شركة IBM، قمنا بتحسين كفاءة خدماتنا وذلك عن طريق بناء المنصة الرقمية الجديدة لتقليل وقت وصول خدماتنا الي الأسواق وخفض تكاليف. وقد تمكننا من خلال تطبيق حلول IBM Cloud Paks المبنية على Red Hat OpenShift بتوفير خدمات سريعة وسلسة وشاملة دون انتظار زمني للاستحواذ على قدر أكبر من رضاء عملاء البنك. "

وقالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر: "مع تقدم المؤسسات المالية في رحلات الرقمنة الخاصة بها، فإنها بحاجة إلى استراتيجية تسمح للعديد من التطبيقات القائمة على البيئة السحابية بالعمل بشكل متسق. يسعدنا أن نتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank من خلال تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسحابة الخاصة من IBM وRed Hat لتوفير المرونة والكفاءة اللازمتين لتعزيز عمليات البنوك وتلبية توقعات عملائها."

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