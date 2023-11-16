تمثل المهمة أحدث تعاون دولي غير ربحي لاستكشاف المحيطات للبحث في المياه غير المستكشفة وتعزيز المعايير العالمية للحفاظ على المحيطات

نيويورك – ستشرع منظمة "أوشن إكس" العالمية غير الربحية لاستكشاف المحيطات في مهمة هي الأولى من نوعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي (EAD) و G42 وبيانات. وبالتعاون مع هذه المنظمات الشريكة، ستقوم أوشن إكس بتطوير خريطة شاملة لبيئة المحيطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في التاريخ وإجراء تقييمات لمصايد الأسماك لإنشاء أدوات وأساليب صيد مستدامة بيئيا. وستحجز البعثة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023، حيث سيعقد النصف الأول في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر والنصف الثاني من 15 إلى 24 ديسمبر في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم يتم استكشاف مياه الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومع ذلك فهي تتميز بخصائص فريدة مثل الملوحة العالية والأعماق الضحلة ، مما يجعل البحر واحدا من أكثر البحار سخونة على هذا الكوكب. ستوفر OceanX القدرات الفريدة ل OceanXplorer ، سفينة الأبحاث الأكثر تقدما في العالم ، بما في ذلك الغواصات المأهولة ، و ROVs ، وسونار رسم الخرائط الصوتية لإنشاء خط أساس للنظم البيئية المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل جيولوجيا قاع البحر ومستويات المغذيات وأعداد الضخمة. سيكشف خط الأساس هذا عن الصورة الأكثر اكتمالا لبيئة أعماق البحار في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق. من خلال استكشاف البيئات القاسية مثل هذه ، تقدم OceanX المعرفة العلمية حول كيفية تكيف الحياة مع المناخات القاسية والآثار المترتبة على مستقبل محيطنا. وهذا بدوره سيسهل اتخاذ قرارات مستنيرة من أجل الإدارة المستدامة لمحيطاتنا وحفظها، مما يوفر آفاقا واعدة للفهم العلمي والتطبيقات العملية.

"إن الشروع في هذه المهمة الرائدة مع شركائنا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل علامة فارقة في سعينا لفهم المحيطات والحفاظ عليها" ، قال فنسنت بيريبون ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة OceanX. "من خلال تطوير تقنيات جديدة وإجراء أبحاث غير مسبوقة معا ، فإننا نشكل مستقبلا مستداما متجذرا في روح الاكتشاف والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي الذي سيساعد في تمكين ممارسات مصايد الأسماك المحلية في جميع أنحاء العالم."

كما ستساعد OceanX في إحداث ثورة في الأساليب التقليدية لتقييم مصايد الأسماك من خلال اختبار الأساليب المتقدمة التي تم تطويرها مع EAD و G42 ، والاستفادة من التكنولوجيا الجينومية مثل أخذ عينات eDNA وأداة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) من G42 ، giQ. ستمكن الذكاء الاصطناعي المتقدمة من G42 من تحليل بيانات المحيطات في الوقت الفعلي ، وتحديد الأنواع ، ورسم خرائط الموائل ، مع تقديم استنتاجات قيمة حول صحة النظام البيئي والتنوع البيولوجي لدعم جهود البحث والحفظ المستقبلية. والهدف من ذلك هو إيجاد أدوات فعالة من حيث التكلفة وتقلل من الأثر البيئي لتقييمات مصايد الأسماك. يمكن أن يؤدي الجمع بين eDNA وتحليل الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء طريقة جديدة لجمع البيانات عالية الدقة وطفيفة التوغل لدعم تخطيط الحفظ والتقييم الدقيق للمخزون وفهم الظروف المتغيرة التي تؤثر على الأنواع البحرية. وسيمكن هذا النهج البلدان من التحليل السريع لمجموعات البيانات الضخمة، حتى لو كانت تفتقر إلى خبرة الموظفين المتخصصين المطلوبة عادة للقيام بذلك.

"نحن نبحث دائما عن شركاء دوليين لإجراء أبحاث مشتركة معهم باستخدام التقنيات الأكثر تقدما وابتكارا. إن شراكتنا مع OceanX وهذه المهمة في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة هي مثال رئيسي على ذلك "، قال أحمد الهاشمي ، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي. وبفضل تقنيتهم الثورية على متن OceanXplorer وفريق العلماء ذوي الخبرة في هيئة البيئة - أبوظبي، ستتمكن هذه الشراكة من استكشاف واكتشاف بيئاتنا البحرية، لتسهيل تطوير برامج الاستعادة لأنظمتنا البيئية ومصايد الأسماك والتنوع الهائل للأنواع البحرية".

ومن خلال الاستفادة من معرفتها الواسعة بالمنطقة، ستقوم هيئة البيئة - أبوظبي بمشاركة رؤى وبيانات لا تقدر بثمن تم العثور عليها باستخدام سفينة الأبحاث الحديثة "جيون"، وهي أول سفينة أبحاث متخصصة في البلاد والأكثر تقدما في المنطقة المصممة خصيصا للظروف الفريدة للخليج العربي. وستتيح هذه الشراكة بين هيئة البيئة - أبوظبي وأوشن إكس بناء قدرات الباحثين المحليين من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية (ADERN) التي توفر للباحثين الشباب المحليين المتحمسين للعلوم فرصة لإجراء البحوث على متن جيون وأوشن إكسبلورر. بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من البحث، حيث تتعاون OceanX، المشهورة بخبرتها الإعلامية، مع هيئة البيئة - أبوظبي في تطوير مواد إعلامية مقنعة لتضخيم تأثير جهودها الجماعية للحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42: "تفخر TM42 بالمساهمة في النهوض بالبحوث البحرية والحفاظ على البيئة من خلال هذه الشراكة. وتجمع هذه المبادرة بين تقنيات سفن الأبحاث البحرية المتطورة من هيئة البيئة - أبوظبي وخبرة شركة جي 42 للرعاية الصحية، وهي ركيزة M42، في تسلسل الجينوم، وتحليل الحمض النووي، وأبحاث الكيمياء، والتصوير، الذكاء الاصطناعي لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظام البيئي، ومعالجة القضية الملحة المتمثلة في تغير المناخ".

وستشكل المعرفة المكتسبة والأساليب التي تم تطويرها من خلال مهمة أوشن إكس هذه أساسا متينا لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المحيطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفتح الأبواب أمام تحليل صحة المحيطات الذي يسهل الوصول إليه.

#بياناتحكومية

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حول أوشن إكس

OceanX هي مهمة لدعم العلماء لاستكشاف المحيط وإعادته إلى العالم من خلال وسائط آسرة. من خلال توحيد شركاء الإعلام والعلوم والعمل الخيري الرائدين ، تستخدم OceanX تقنية الجيل التالي ، والعلوم الشجاعة ، ورواية القصص المقنعة ، والتجارب الغامرة لتثقيف وإلهام وربط العالم بالمحيط وبناء مجتمع عالمي منخرط بعمق في فهم محيطاتنا والاستمتاع بها وحمايتها. OceanX هي مبادرة من Dalio Philanthropies ، والتي تعزز المصالح الخيرية المتنوعة لأفراد عائلة Dalio. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة www.oceanx.org وتابع OceanX على Facebook و Instagram و Twitter و TikTok و LinkedIn.

نبذة عن هيئة البيئة – أبوظبي

تأسست هيئة البيئة – أبوظبي في عام 1996، وهي ملتزمة بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية وكذلك التنوع البيولوجي في نظامنا البيئي الصحراوي والبحري. من خلال الشراكة مع الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوكالات البيئية العالمية ، فإننا نتبنى أفضل الممارسات الدولية والابتكار والعمل الجاد لوضع تدابير سياسية فعالة. نسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتسهيل التنمية المستدامة وضمان بقاء القضايا البيئية واحدة من أهم أولويات جدول أعمالنا الوطني.

http://www.ead.gov.ae/

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G42 هي مجموعة تقنية عالمية مقرها في أبو ظبي وتتمثل مهمتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحسين المجتمع. يتعاونون مع قادة الصناعة لإنشاء حلول تحول رقمي مسؤولة ومؤثرة تغطي مختلف القطاعات ، مع التركيز على الرعاية الصحية واستكشاف الفضاء.

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شركة بيانات هي شركة تابعة لشركة G42 ، وهي متخصصة في خدمات الاستخبارات الجغرافية المكانية المتقدمة التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي لقطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. تشمل عروضهم العديد من المنتجات والخدمات الجغرافية المكانية التي تعززها الذكاء الاصطناعي ، والمعروفة باسم gIQ.



