دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع مجموعة «اتصالات من e&»، شريك المكتبة من الفئة الذهبية، اتفاقية تعاون، لدعم وتطوير مركز متكامل لتقديم خدمات الترميم والمعالجة الفنية لمختلف أنواع المقتنيات النادرة من كتب ومخطوطات وغيرها.

وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبد الله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في مجموعة «اتصالات من e&»، وعدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور المزروعي، «إنَّ توقيع الاتفاقية يمثل خطوة كبيرة في جهودنا نحو توسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، من خلال التعقيم والمعالجة والترميم لمقتنيات وذخائر المكتبة والوثائق الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد»، مؤكدا «أنَّ ترميم الوثائق والمخطوطات والكتب جزء لا يتجزأ من رؤيتنا وواجبنا لدعم استدامة واستمرار الحضارة الإنسانية بكافة مكوناتها ونقل المعرفة والتراث الثقافي إلى الأجيال القادمة».

وأضاف، «أن مركز الترميم، سيضم أحدث الأجهزة والأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة لعملية ترميم الوثائق والكتب الخاصة بالمكتبة والخاصة بالمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، من حيث التنظيف والتعقيم وإكمال الأجزاء المفقودة وغيرها، بالإضافة إلى مسح الكتب والخرائط والمخطوطات وغيرها من الأعمال المكتوبة، ثم تحويلها إلى صيغ رقمية ونشرها وإتاحتها للطلاب والأكاديميين والمهتمين، بالإضافة إلى وجود خبراء ومتخصصين لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية لقيادة مستقبل الترميم، انطلاقاً من رؤيتنا لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد المكتبة ومصادرها الورقية والرقمية وكوادرها الشابة».

وتابع، «اليوم يشكل فرصة مثالية لنؤكد في مكتبة محمد بن راشد العمل على خلق قنوات مميزة للتبادل المعرفي في كافة المجالات والتخصصات، عبر الانفتاح على الهيئات الدولية والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء للحراك الثقافي في المجتمع الإماراتي وعلى صعيد المنطقة، وبما يخدم أهداف القيادة الرشيدة في بناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة».

من جانبه، قال عبد الله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في «اتصالات من e&»، «سعداء بتعزيز التعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد، عبر توقيع اتفاقية تعاون تعكس رؤيتنا وإيماننا الكبير

بأهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، بما يسهم في استدامة الإرث والحضارة الإنسانية بكافة مكوناتها ونقلها جيلاً بعد جيل».

وأضاف «الأحمد»، «أنَّ اتصالات من e&، والتي تشكل اليوم واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا، ستعمل على تزويد المكتبة بأحدث وحدات المعالجات الكيميائية والترميم الآلي، وأحدث الوسائل التكنولوجية، والتي ستسهم في تقديم خدمة ترميم عالية المستوى وفق أفضل المعايير العالمية».

وتنص الاتفاقية، على تقديم «اتصالات من e&» دعماً لتطوير مركز الترميم، من خلال توفير التوريد والتركيب والخدمات الإضافية ذات العلاقة بالمشروع، فيما تلتزم مكتبة محمد بن راشد بتقديم بعض التسهيلات والخدمات نظير هذه الاتفاقية.

وسيضم مركز الترميم، أحدث الأجهزة والأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة لعملية ترميم الوثائق والكتب، من حيث التنظيف والتعقيم وسدّ الثقوب وإكمال الأجزاء المفقودة وغيرها، بالإضافة إلى مسح الكتب والخرائط والمخطوطات وغيرها من الأعمال المكتوبة، ثم رقمنتها أي تحويلها إلى صيغ إلكترونية قابلة للنشر والتوفير والإتاحة في مختلف المنصات الإلكترونية للباحثين والعلماء والطلاب.

ويعمل مركز الترميم على الحفاظ على الكتب والمقتنيات النادرة باعتبارها شكل من أشكال المحافظة على التطور البشري واستمرار الحضارة الإنسانية بمكوناتها؛ وذلك بإخراج المخطوط النادرة أو الكتب بشكل يتناسب مع أسلوب عرضه في المتاحف والمعارض من خلال معاجلة التلف وترميم الأجزاء المهترئة دون الإخلال بالهوية التاريخية. كما يعد الترميم ضماناً لاستمرار الحضارة الإنسانية بوصفه رسالة تاريخية من الماضي إلى الحاضر والمستقبل ومرآة تعكس الحياة الإنسانية في مراحلها التاريخية.

والجدير ذكره، أن مكتبة محمد بن راشد تحتضن على مساحة 1,540 قدم مربع، معرض ذخائر المكتبة، الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، والتي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر. وتضم المجموعة نسخًا نادرة من القرآن الكريم بطبعاتها الأولى، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، بالإضافة إلى ترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي

ومن بين المعروضات النادرة، الطبعة الأولى من أطلس مايور من بلاو، والطبعة الأولى من كتاب مونتين، إضافة إلى مجلد نابليون «وصف مصر»، وهو سجل موسوعي للآثار المصرية والتاريخ المصري في القرن الثامن عشر، وتتنوع مجموعة الأطالس لتضم أطلس عن النجوم والأطلس البحري وأطلس عن الخيول والصقور، تم انتقاؤها بعناية.

كما يضم معرض ذخائر المكتبة الطبعات الأولى للثقافات العربية والعالمية، ودوريات عربية نادرة من العالم العربي وخارجه، إضافة إلى مجموعة رائعة من التوقيعات لشخصيات عالمية

#بياناتحكومية

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نبذة عن المكتبة:

أُسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولاسيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.