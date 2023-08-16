دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، لحركة نشطة جديدة تزامناً مع عودة المسافرين المقيمين في دبي من إجازتهم الصيفية وموسم العودة للمدارس، حيث من المتوقع أن يستقبل 3.3 مليون مسافر خلال الــ 13 يوماً المقبلة.

ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يصل متوسط حركة المرور اليومية إلى 258 ألف مسافراً. ومن المتوقع أن يكون يومي 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً، حيث من المتوقع أن تصل حركة المسافرين إلى ذروتها خلال هذين اليومين لتتجاوز نصف مليون مسافر.

تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركات الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين ومزودي الخدمات لضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للضيوف.

ودعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة، بما يشمل:

يمكن للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً ختم جوازات سفرهم بأنفسهم من خلال منصات جوازات السفر المخصصة لهم والواقعة في صالات القادمين بمباني المسافرين 1 و2 و3

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية ختم جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي (DXB)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي المتنوعة ومتاجر سوق دبي الحرة.

يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3 لتفادي الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار.

يوفر مطار دبي الدولي DXB مجموعة من خيارات النقل الأخرى، مثل أوبر أو كريم أو تكسي دبي أو خدمة تأجير السيارات.

يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة القادمين بمبنى المسافرين 1 ومبنى المسافرين 3، على وسائل النقل العام والمركبات المصرح لها، لذا نرجو من أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

عند الوصول إلى دبي، يمكن للزوار والمقيمين العائدين اكتشاف الإمارة الجميلة من خلال مناطق الجذب المتنوعة في المدينة والمعارض الثقافية والعروض الحية والتجارب العائلية المخصصة وغيرها الكثير.

للاستفسارات، اتصل على الرقم 042245555، أو البريد الإلكتروني customer.care@dubaiairports.ae ، أو الدردشة عبر الويب من خلال موقع مطارات دبي، أو استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام أو تويتر.

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