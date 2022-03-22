تستمر أعمال التجديد على مدار 45 يوماً بداية من شهر مايو وحتى يونيو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي DXB لمدة 45 يوماً اعتباراً من تاريخ 9 مايو وحتى 22 يونيو 2022، وذلك بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية.

وعلى الرغم من استمرارية أعمال الصيانة الدورية التي تتم بشكل أسبوعي في المدرج الشمالي، إلا أن هناك تحسينات شاملة تم التخطيط لها مسبقاً وتتطلب إغلاقاً كاملاً للمدرج، حيث خضع المدرج لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019. وتواصل مطارات دبي جهودها بالاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُسهم في توفير خدمات ذات جودة عالية ويُعزز من مكانتها الرائدة كأكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم.

وبفضل امتلاكه إلى مدرج مزدوج الاتجاهات، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين خلال فترة الإغلاق، مع توجيه عدد من الرحلات إلى المطار الثاني في مدينة دبي "مطار دبي وورلد سنترال -DWC"، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الطيران خلال هذه الفترة. وفي هذا الإطار، بادرت مؤسسة مطارات دبي بإخطار جميع شركات الطيران بشكل استباقي من أجل التخطيط لتخفيض عدد الرحلات وتحديد الجدول الزمني وفقاً لذلك.

وتدعو مطارات دبي جميع المسافرين من وإلى دبي خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي، بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بحجوزاتهم، أو مبنى المغادرون/القادمون قبل موعد رحلتهم.

كما سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بمجرد الانتهاء من إعداد خطة العمل وتحديد الجدول الزمني لرحلات الطيران.

#بياناتحكومية

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ملاحظات للسادة الصحفيين:

تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية .

مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للركاب، ومن بين العشرة الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي DXB على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي في عام 2021.

على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي في عام 2021. للحصول على صور عالية الدقة لـ مطار دبي الدولي، يرجى زيارة مكتبة الصور هنا.

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مي بكري

شركة سفن ميديا

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