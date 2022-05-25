توفير خدمة الحافلات المجانية وخصومات حصرية على "سيارات أوبر – Uber" وسيارات الأجرة التابعة لمؤسسة "تاكسي دبي"، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع شركات الطيران للتحقق من مطار المغادرة قبل الوصول

دبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB من أجل تنفيذ عملية تطوير شاملة للمدرج، مع توجيه عدد من الرحلات إلى مطار دبي وورلد سنترال DWC، فقد أعلنت مطارات دبي عن توفير شبكة متكاملة من خدمات النقل للربط بين مطار دبي الدولي DXB ومطار دبي وورلد سنترال DWC، للحد من التأثيرات على رحلات الطيران وحركة المسافرين.

· إتاحة أماكن مجانية لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي وورلد سنترال DWC بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 سيارة.

· تقديم خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري "دبي الدولي DXB" و"دبي وورلد سنترال DWC" كل 30 دقيقة على مدار 24 ساعة يومياً، لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة لجميع المسافرين.

· إلغاء تعرفة فتح العداد لمركبات "تاكسي دبي" لكافة الرحلات من مطار "دبي وورلد سنترال DWC".

· توفير خصومات لسيارات "أوبر – Uber" والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم “DWC2022” من خلال استخدام التطبيق.

· متابعة مسار الحافلات "N55" و"F55" من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي، مع توفير خيارات نقل فعالة من حيث التكلفة لجميع المسافرين من مطار دبي وورلد سنترال DWC، ولكن يجب أن يدرك العملاء أنه لن يسمح للأمتعة.

كما تدعو مؤسسة مطارات دبي جميع المسافرين بالتحقق من كافة المعلومات الخاصة برحلتهم قبل الوصول إلى مطار المغادرة، مع مراعاة مزيد من الوقت الإضافي للوصول إلى المطار لتجنب التأخير عن موعد الرحلة أو أي تحديات أخرى قد تطرأ، وذلك خلال فترة الإغلاق التي تستمر لمدة 45 يوماً.

#بياناتحكومية

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ملاحظات للسادة الصحفيين:

§ تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

§ بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

§ مع استقبال نحو 29.1 مسافراً خلال عام 2021، احتل مطار دبي الدولي هو المركز الأول عالمياً من حيث الحركة الدولية للركاب، ومن بين العشرة الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

§ حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي DXB على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي على مدار عاميين متتاليين.

§ للحصول على صور عالية الدقة لـ مطار دبي الدولي، يرجى زيارة مكتبة الصور هنا.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مي بكري

+971556113550