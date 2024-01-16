دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حساب الراتب (DIB XTRA)، في إطار حملته الترويجية لمكافأة متعاملي بنك دبي الإسلامي الحاليين والجدد ممن يقومون بفتح حساب جديد لتحويل الراتب، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية مجزية مع مجموعة مغرية من المزايا والحوافز.

وتنطوي هذه الحملة على تقديم مكافأة ترحيبية مضمونة يقدمها بنك دبي الإسلامي بقيمة 7,000 درهم إماراتي، كما يمكن الاستفادة من مكافأة إضافية بنسبة 15% عند فتح الحساب عبر قنوات DIB alt الرقمية. ويتم تقديم هذه المكافأة لجميع المتعاملين الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب الراتب "DIB XTRA" لأول مرة.

وعلاوة على ذلك، سيحصل المتعاملون الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب "DIB XTRA" على فرصة الدخول في سحب يتيح لأربعة فائزين محظوظين فرصة الفوز براتبهم للعام بأكمله، مع جائزة تصل قيمتها الكبرى إلى 125,000 درهم إماراتي لكل فائز. وسيحصل متعاملو البنك من المواطنين الإماراتيين المشاركين في هذه الحملة على دخول إضافي في السحب، مما يزيد من فرصهم للفوز بهذه الجائزة الاستثنائية.

ويمكن للمتعاملين الجدد الاستفادة من فرصة الاستخدام المجاني لتطبيق TravellerPass لمدة عام كامل مع عروض متنوعة لشراء واحد والحصول على الآخر مجانًا.

وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "تكمن أولويتنا القصوى في تلبية احتياجات وتطلعات متعاملينا الحاليين والجدد. نحن ننظر إلى هذا الأمر بصفته المهمة المركزية لنا، ونعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لمكافأة متعاملينا على ثقتهم وولائهم. كما أننا نؤمن بأن رضا المتعاملين هو حجر الأساس لأي بنك ناجح، ولهذا يسعدنا جداً أن نطلق هذه المبادرة المميزة في سياق حملة تحويل الراتب من بنك دبي الإسلامي. إننا على ثقة بأن حساب الراتب (DIB XTRA) سوف يتيح لمتعاملينا تحقيق أهدافهم المالية، ونريد أن نكون معهم في كل خطوة يخطونها، سواء كان ذلك لبناء مستقبل مالي آمن، أو الادخار لأي حدث هام، أو الاستثمار بحكمة وتبصر. وعلاوة على مساعينا لتوفير منافع مالية ملموسة، فإننا ملتزمون بتقديم تجارب مصرفية رفيعة المستوى لمتعاملينا، ونهدف إلى جعلهم يشعرون بالدعم والتقدير في حين يمضون قدمًا في تجاربهم المالية".

وأضاف مالهوترا: " تتماشى هذه الحملة مع جانب مهم للغاية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو الشمولية، والذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحملة لتكون متاحة لجميع الفئات المجتمع الموجودة على أرض الإمارات العربية المتحدة."

وجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي مستمر في التزامه بتعزيز التجربة المصرفية لمتعامليه، ومكافأتهم وتحسين تجربتهم على جميع مستويات ونقاط تعاملهم مع البنك من خلال تلبية احتياجاتهم وتزويدهم بتجربة مصرفية تتميز بأعلى مستويات الراحة والبساطة والكفاءة.

لمعرفة المزيد حول حساب الراتب "DIB XTRA"، يرجى زيارة www.dib.ae/xtra.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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