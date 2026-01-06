دبي : في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية، قام سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بزيارة رسمية إلى منشآت شركة" DHL"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، رافق سعادته وفد رفيع من المسؤولين في الدائرة، وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له، محمود حاج حسين، المدير العام لشركة "دي إتش إل إكسبرس" في دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والمدراء في الشركة.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات دعم العمليات اللوجستية في إمارة دبي بما يتماشى مع رؤية الإمارة وريادتها العالمية في قطاع التجارة، حيث قدمت الشركة عرضاً وافياً حول منظومة العمل، والبنية التحتية التقنية والتشغيلية التي تعتمد عليها" DHL" في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والنقل، إلى جانب شرح تفصيلي حول خطوط الخدمات العالمية التي ترتكز عليها الشركة في إدارة الحركة التجارية العابرة للقارات، وبخاصة شحنات التجارة الإلكترونية.

وأكد سعادة مدير عام جمارك دبي خلال الزيارة أن التعاون مع الشركات الرائدة مثل DHL يمثل محوراً أساسياً في دعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعمل دائماً على تطوير بيئة جمركية مرنة وسريعة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف سعادته إن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز من قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة عمليات سلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية وحركة الشحن الجوي والبحري.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المبادرات المستقبلية المشتركة، التي تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية ودعم الابتكار في الخدمات الرقمية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الأنظمة الذكية في تسريع عمليات التخليص وتسهيل تدفقات البضائع عبر مراكز الشركة، كما بحث الجانبان تطوير مسارات للتكامل بين أنظمة جمارك دبي الرقمية ومنصات الشركة التشغيلية، بما يضمن أعلى مستويات الانسيابية والموثوقية في نقل البضائع.

واطلع الوفد خلال جولته الميدانية على مرافق الشركة، بما في ذلك غرف الفرز المتقدمة، ومراكز التوزيع، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع الشحنات وإدارتها، بالإضافة إلى الحلول الذكية التي تعتمدها DHL في تعزيز كفاءة العمليات وتخفيض زمن التسليم.، كما تعرف الوفد على خطط الشركة المستقبلية لتوسيع عملياتها في دبي والمنطقة، وتطوير قدراتها التشغيلية تماشياً مع الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب محمود حاج حسين عن تقديره لدور جمارك دبي في توفير بيئة جمركية فعالة تدعم الحركة التجارية وتفسح المجال أمام الشركات العالمية لتحقيق توسع أكبر في المنطقة، وأكدأن دبي تمثل محوراً لوجستياً مهماً في شبكة عمليات الشركة العالمية، وأن استمرار التعاون مع جمارك دبي يضمن للشركة فرصاً أكبر للتطوير وتحسين الخدمات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية ينفذها سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي ، لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومتابعة التطورات الميدانية، وتأكيد التزام جمارك دبي بدعم منظومة التجارة وتسهيل الأعمال بما يتوافق مع رؤية الإمارة في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد.

