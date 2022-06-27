لتبادل الأفكار والخبرات حول نشر ثقافة البيانات

نظم بنك بوبيان أول لقاء من نوعه في الكويت لتبادل الأفكار في نشر ثقافة البيانات، حيث استضاف م. عبد الله العتال المتخصص في مجال إدارة البيانات في كبرى الشركات العالمية لمناقشة مجموعة من أبرز المحاور حول أهمية إدارة البيانات وأنظمتها وتحدياتها بجانب أفضل الممارسات لإدارة البيانات داخل أي مؤسسة.

تم اللقاء بحضور الإدارة التنفيذية الذين أعربوا عن سعادتهم بحضوره، والذي يُعد خطوة ارتكاز نحو استراتيجية جديدة لبنك بوبيان لتعزيز ثقافة بناء القراءات المدعومة بالبيانات والإطلاع على تحديات وخبرات كبرى الشركات العالمية والاستفادة منها لنقلها إلى قطاع العمل المصرفي.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبد الله النصف "أصبحت إدارة البيانات اليوم ضرورة حتمية يقوم على أساسها النظام التأسيسي لجمع وتحليل أحجام كبيرة من البيانات في أي مؤسسة لا سيما مع التطور السريع للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح النصف أن فكرة Data Talk جاءت لتؤكد الدور الذي يلعبه بنك بوبيان لدعم وتعزيز مفهوم تحسين استخدام البيانات في الاقتصاد الرقمي والدور المركزي والمهم لها بالإضافة إلى أهميتها في فتح باب المناقشة وتبادل الأسئلة والخبرات مع الخبراء في نفس المجال مما يعزز إمكانياتها في عالم البيانات لتواكب تسارع نموها وتطورها الحالي.

وأضاف أن خلال اللقاء تم طرح مجموعة من النقاط والمحاور المتمركزة حول كيفية الإدارة الفعالة للبيانات ودورها في مساعدة فريق العمل لاتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط الاستراتيجي السليم الذي من شأنه تجنيب المؤسسة الوقوع في المخاطر لاسيما إذا ما كانت الإدارة غير صحيحة منذ البداية الأمر الذي يؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على جودة الخدمة.

في سياق متصل قال مدير ثقافة وإمكانات البيانات في بنك بوبيان خالد الساير أن استضافة المهندس عبد الله العتال للمشاركة بخبرته المعروفة في العمل في مجال البيانات في كبرى الشركات مثل أمازون وميتا (فيسبوك) في Data Talk يعد إضافة لممارسات إدارة البيانات في بنك بوبيان والتي تُمكننا من دراسة التحديات وكبرى الخبرات التي واجهتها الشركات العالمية وكيفية الاستفادة منها في مجالات عديدة أبرزها تحسين عملية صنع القرار.

وأضاف الساير مع التطور السريع الذي تشهده بيئة العمل المصرفي الرقمي، هناك ضرورة ملحة لإيجاد طرق تضمن راحة عملائنا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات عالمية لمواكبة التطورات المصرفية في شتى النواحي.

ومن ناحيته وجه المهندس عبد الله العتال الشكر لإدارة بنك بوبيان لإتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذا اللقاء نظراً لأهميته التي تعود إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية البيانات كونها مسبباً رئيسياً في تحقيق النمو الحقيقي ونجاح استراتيجيات طويلة الأمد للمؤسسات.

وتطرق المهندس العتال أثناء اللقاء إلى بعض الأفكار والتجارب التي اثبتت الدور الكبير للبيانات متناولاً بعض الأمثلة التي تؤكد هذا التوجه مثل تراجع بعض الشركات الأمريكية الكبرى في الأداء وذلك لعدم اعتمادها على بشكل أساسي على تشكيل قاعدة متكاملة من البيانات.

وأضاف هناك مثال عكسي تماماً لما ذكرته سابقاً، حيث الشركات التي اعتمدت بشكل أساسي وآمنت بضرورة تأسيس إدارة بيانات وضرورة الاستعانة بالعناصر البشرية ذات الخبرات في هذا المجال حققت نجاحات على مستويات عالية من الأداء وبالتالي النجاح في توسيع قاعدة عملائها وعملياتها بالسوق الأمر الذي يُعَدّ من أهم معايير قياس نجاح أي مؤسسة.

#بياناتحكومية

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