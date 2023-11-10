شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة cred العقارية؛ لدعم الأبطال الحاصلين علي ميداليات في أوليمبياد باريس 2024، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي cred، وقيادات الوزارة والشركة ومجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

وبموجب هذا البروتوكول سوف تمنح شركة cred بالتنسيق والتعاون مع الوزارة، مجموعة من المكافآت المالية يتم توزيعها علي اللاعبين الفائزين بالميداليات المختلفة خلال البطولة بقيمة مليون جنية مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين على الميدالية الذهبية، و500 الف جنيه مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين علي الميدالية الفضية، و250 الف جنية مصري للحاصلين علي الميدالية البرونزية، وسيتم تكريم هولاء الأبطال بعد حصولهم علي الميداليات بأولمبياد باريس 2024 خلال موتمر صحفي عقب عودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

وأشار الوزير إلي أهمية التعاون مع القطاع الخاص علي كافة المستويات، وضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير كل الدعم لهم ماديًا ومعنويًا من خلال مبادرات لتشجيعهم وبرامج ومعسكرات لتأهيل هؤلاء الشباب وخاصة بالبطولات الدولية، وهذا ما بدأته الدولة المصرية بالفعل عبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية ووسيلة هامة لاكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات من أجل تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأولمبية سواء في باريس 2024، أو غيرها من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا بمختلف المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وعبر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي cred عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومساهمة الشركة بصورة عملية في دعم المواهب الرياضية بالبلاد وقال:" دعم الشباب ومساندته في كافة خطواته هو واجب علينا جميعًا، وهذه الخطوة هي جزء من إحساسنا بالمسئولية والمساندة لجهود الدولة المصرية التي تهدف لخلق خلق جيل من الأبطال القادرين علي المنافسة عالميًا.

قام بتوقيع البروتكول من طرف وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي وعن شركة cred المهندس محمد ماهر نائب الرئيس التنفيذي للشركة .

وبحضور النائب محمد الجارحي والنائب ناصر هداية والنائب محمد السلاب ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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