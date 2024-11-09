دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جدول أعمال حافل بالفعاليات خلال مشاركتها في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP29، التي ستُعقد في الفترة ما بين 11 و22 نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان، حيث سيستضيف جناح المنظمة رقم C12 في المنطقة الزرقاء في المؤتمر العديد من الحوارات عالية المستوى وورشات بناء القدرات والجلسات الهامة لدفع عجلة التعاون الدولي والاقتصاد الأخضر.

وتشمل أجندة المنظمة في المؤتمر ما يزيد عن 45 جلسة بمشاركة أكثر من 150 من المعنيين من مختلف أنحاء العالم، تسلِّط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالانتقال الأخضر العادل والشامل. وتتواءم جلسات وحوارات وورشات عمل المنظمة مع المحاور الأساسية للمؤتمر، بما في ذلك تعزيز الطموح وتمكين الحراك والوصول إلى نتائج ومخرجات تشمل الجميع.

وقال عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تعكس أجندة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف COP29 التزامنا بدفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي من خلال تمكين الدول والمؤسسات لتطبيق الحلول المناخية الفعالة. ونسعى من خلال برنامجنا الحافل بالفعاليات ضمن جناح المنظمة في المنطقة الزرقاء في المؤتمر إلى تعزيز النقاشات المؤثرة ودفع عجلة التعاون والوصول إلى حلول مبتكرة للاقتصاد الأخضر، تماشياً مع المحاور العامة للمؤتمر. ونتطلع قدماً للتفاعل مع المعنيين من مختلف القطاعات لمعالجة الأولويات المناخية الملحَّة وبناء شراكات قوية تدفع عجلة التنمية الخضراء، ملتزمين برسالة المنظمة الرامية إلى تعزيز العمل المشترك من أجل الاقتصاد الأخضر."

خصَّصت المنظمة محاور محددة لكلِّ يومٍ من أيام المؤتمر، تتطرق من خلالها إلى أهم القضايا المتعلقة بالانتقال إلى الانتقال الأخضر، وتشمل هذه المحاور القيادة العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، التعاون في العمل المناخي من أجل عالم مستدام، التمويل المستدام للنمو الأخضر، الطاقة النظيفة والتعافي المرن، الابتكار من أجل اقتصاد أخضر، تمكين الناس في العمل المناخي، الحلول الخضراء المستدامة للأغذية والزراعة والمياه والتنمية الحضرية المستدامة والنقل، وحماية الطبيعة وتعزيز المساواة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ. وستستضيف المنظمة عدداً من الجلسات بالتعاون مع شركاء المعرفة والأعضاء والجهات الحكومية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون والعمل المشترك وتوفير منصة داعمة للحلول المستدامة.

علاوةً على ذلك، تتضمن أجندة المنظمة جلسة وزارية رفيعة المستوى لاستكشاف دور التحولات الخضراء في تعزيز العمل المناخي الفعَّال، بمشاركة وزراء وخبراء من مختلف أنحاء العالم. كما تستضيف المنظمة الاجتماع ربع السنوي الثاني لممثِّلي حكومات الدول الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE)، والذي سيركز على المشاريع المناخية والتعاون الدولي لدعم المبادرات المالية الخضراء. وتنظِّم المنظمة كذلك تدريباً مخصصاً لبناء القدرات حول المادة 6، لتمكين المشاركين من المساهمة بفعالية في الالتزامات المناخية الخاصة بدولهم، في إطار التزامها ببناء كفاءات مؤهلة في هذا المجال.

ويمثِّل جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف (COP29) مساحةً للحوار التفاعلي وتنظيم اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية، بما يرسِّخ الدور الريادي للمنظمة في تمكين التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

نبذة عن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر:

تم إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) استجابةً للأولويات والمخاوف التي تم تحديدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 عام 2012، وتهدف المنظمة إلى حشد الجهود العالمية الداعمة لنموذج التنمية الخضراء منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع المناخ. وتسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تعزيز التبني واسع النطاق للاقتصاد الأخضر في ظلِّ أهميته المتزايدة في مسيرة التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال ربط التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldgreeneconomy.org

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