خلال الفعالية الهامة "الطريق إلى COP28" تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع قطاعات المجتمع، وخاصة الجهات غير الحكومية، كعامل أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي، التي نظمتها بطولة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ في دبي.

يشيد تحالف الإمارات للعمل المناخي بما أظهرته الشركات والمنظمات في الدولة من التزام وتركيز على خفض الانبعاثات، ويُرحب بالأعضاء الجدد مع تزايد الزخم والسعي نحو التعاون الأوسع بهدف تحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي، وذلك تماشياً مع استراتيجيات العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي: يواصل تحالف الإمارات للعمل المناخي (UACA) ، البرنامج الرائد للجهات الفاعلة غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتساب زخم هام حول التخلص من الانبعاثات الكربونية خلال فترة الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP28 وما بعده. رحب التحالف مؤخرًا بأعضاء جدد من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية: سوديكسو، ماجد الفطيم، بيور هارفست سمارت فارمز، النابودة، جامعة خليفة، آرلا فودز، أدفانسد ميديا ​​تريدنج وإنفايروسيرف ، ليصل إجمالي عدد أعضاء التحالف إلى 27.

تنضم المجموعة الجديدة إلى التحالف الذي ينمو سريعاً ويتألف من أهم ممثلي القطاعات غير الحكومية والتي تشمل الدار، مجموعة السركال، الجامعة الأمريكية في الشارقة، مجموعة أباريل، أرامكس، مكتب فيريتاس جروب الشرق الأوسط، مجموعة شلهوب، دانون، فارنيك للخدمات ذ.م.م.، جونسون كونترولز الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك HSBC ، بيبسيكو بوزيتيف الشرق الأوسط، نستله، بلدية رأس الخيمة، سيركو ، سيراج للطاقة، سوبها ريالتي ، طلبات و يونيليفر.

يعزز انضمام الأعضاء الجدد التحالف ويدعم مهمته المتمثلة في زيادة الزخم نحو تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع العلم واتفاقية باريس. تمت دعوة أعضاء التحالف للانضمام إلى فعالية الطريق إلى COP28 في دبي، والذي نظمته بطولة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، لفهم الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الفاعلة غير الحكومية في دعم والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والطبيعة.

يقدم التحالف الدعم اللازم لأعضائه أثناء مراحل رحلة التخلص من الكربون، من خلال توفير الأدوات وبناء القدرات لتحديد أهداف قائمة على العلم وتمكينهم لتحقيق المزيد من الطموح. ففي عام 2023 ، نظم التحالف العديد من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت لتعزيز الفهم حول الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، وانبعاثات النطاق 3، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وإدارة التغيير، وحملة الأبطال رفيعي المستوى "السباق إلى الصفر".

بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة؛ المنظمة البيئية غير الربحية، يسهل التحالف التعاون فيما يتعلق بالسياسات من خلال توحيد الدعوة بتسريع العمل المناخي.

يعدّ التحالف إحدى مسرّعات الحملة العالمية "السباق نحو الصفر"، التي يقودها الأبطال رفيعو المستوى والتي تحشد القيادة والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون، وتلزم الأعضاء بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030. وقد تم تسليط الضوء على التحالف خلال فعالية "الطريق إلى COP28"، مما يؤكد على أهمية تضافر جهود الجهات الفاعلة غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع طموحهم نحو أهداف قصيرة وطويلة الأجل بشأن الحياد المناخي، تتماشى مع اتفاقية باريس والأهداف القائمة على العلم.



أشارت سعادة رزان المبارك، بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر COP28، إلى أن نهج المجتمع بأكمله أمر ضروري إذا أردنا تكثيف العمل المناخي بنجاح، والنجاح في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وفقًا لاتفاقية باريس. وسلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التحالفات المحلية مثل تحالف الإمارات للعمل المناخي في الجمع بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز التعاون، وكلاهما ضروري لتسريع العمل المناخي.

أشادت ليلى مصطفى عبد اللطيف ،المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالجهود المحلية لدعم جهود التخلص من الكربون، وعلقت قائلة: “نحن متحمسون لما نراه من اهتمام متزايد بالعمل المناخي، والذي أظهرته الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية ونرحب بأعضائنا الجدد في تحالف الإمارات للعمل المناخي. وفي هذا الصدد أحب أن أؤكد بأن النهج التصاعدي لديه القدرة على تسريع الزخم الجماعي اللازم لتحقيق رؤية الإمارات لمستقبل حيادي تجاه المناخ. نحن ممتنون للأبطال رفيعي المستوى لخلق مسارات يمكن من خلالها لجميع المجتمع المشاركة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في COP 28 وما بعده ".

بتمويل من بنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم إنشاء التحالف بالتعاون مع شبكة التحالف العالمي للعمل المناخي (ACA)، وبتنسيق من المكتب الدولي للصندوق العالمي للطبيعة، ومشروع الكشف عن الكربون (CDP) ومجموعة C40 Cities Climate Leadership Group. يشمل الشركاء الفنيون مجلس أعمال الطاقة النظيفة ومجموعة بوسطن الاستشارية.

#بياناتحكومية

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للشركات والمنظمات المهتمة بالإنضمام إلى التحالف أو تمويله، برجاء زيارة www.uaca.ae

عن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة، جمعية خيرية بيئية تأسست للحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مستقبل يزدهر فيه الإنسان والطبيعة. تأسست المنظمة في عام 2001 بواسطة المؤسس والرئيس الفخري للجمعية؛ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، كإرث لرؤية الراحل الشيخ زايد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على مدى عقدين من الزمان، كانت جمعية الإمارات للطبيعة شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وهو إحدى أكبر وأكثر المنظمات المستقلة المحترمة في مجال الحفاظ على البيئة في العالم.

بصفتنا جهة فكرية محلية تعمل للحفاظ على البيئة، ورائدة برنامج قادة التغيير الأول من نوعه عالميًا، والذي يعد منصة رقمية لدعم البيئة - نمكِّن ونجمع ونحرك المجتمع المدني والجهات الحكومية والشركات لدعم خطة الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة وتحقيق تأثير إيجابي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حد سواء.