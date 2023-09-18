تحت رعاية رئيس الدولة

الدورة الاستثنائية ستقام خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات

تعقد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في 4 ديسمبر في مركز "كونكت" للمؤتمرات في مدينة إكسبو بدبي

سيناقش البرنامج الموسع لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر (COP28) تسريع الجهود لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة والوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل، والتمويل المناخي، والتنمية المستدامة، ومضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتعزيز العمل المناخي

سيعمل الأسبوع الذي يعد مبادرة استراتيجية عالمية تستضيفها "مصدر" تعزيز النقاشات والحوار حول قضايا الاستدامة خلال مؤتمر (COP28) من خلال فعاليات عدة تقام في المنطقتين الزرقاء والخضراء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفي إطار حرص سموه على ترسيخ الاستدامة كأحد الركائز الرئيسية لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار، ستقام دورة استثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات وضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وسوف يسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الجهود المناخية العالمية خلال انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم، والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية من أجل الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وفي هذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع توجيهات القيادة في دعم أجندة العمل المناخي العالمية وتفعيل الحوار الهادف للوصول إلى حلول عملية تعزز التنمية المستدامة الشاملة، يأتي انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة ضمن مؤتمر (COP28) ليشكل فرصة جديدة لتسريع جهود انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

وأشار معاليه إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة قد شهد تطوراً كبيراً منذ أن أطلقته شركة "مصدر" في عام 2008، ليصبح مبادرة عالمية رائدة لها أهميتها ومكانتها وتأثيرها الواسع، ومن شأن الدورة الاستثنائية التي ستقام خلال مؤتمر الأطراف أن توفر منصة مهمة تجمع الأطراف المعنية الرئيسية وتسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

من جهته، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، أن هذه الدورة الاستثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه "مصدر" بالتزامن مع عام الاستدامة وخلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تعكس الجهود الريادية المتواصلة والسباقة للأسبوع في مجال تعزيز العمل المناخي.

وقال الرمحي: "نحن فخورون باستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر (COP28) ونتطلع إلى الترحيب بقادة الفكر والأطراف الرئيسية المعنية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، حيث نسعى للتعاون معاً لتحقيق التأثير الإيجابي والعمل على إيجاد حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً".

وستقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في 4 ديسمبر في مركز "كونكت" للمؤتمرات في مدينة إكسبو بدبي تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي خلال COP28"، وستجمع القمة نخبة من قادة الفكر من القطاع العام والمجتمع المدني وقطاعات الأعمال مثل الاستثمار والتمويل، وذلك بهدف تحديد السبل الكفيلة بتسريع تحقيق انتقال عادل وشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وسوف تنعقد القمة في "يوم التمويل" ضمن مؤتمر الأطراف (COP28)، وستسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالتمويل مثل الاستثمار في توسيع الجهود لتشمل الجميع، والتمويل المناخي، وتحديد سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.

ومن خلال تنظيم فعاليات ضمن المنطقتين الزرقاء والخضراء في مؤتمر الأطراف (COP28)، سيكون أسبوع أبوظبي للاستدامة بمثابة منصة تسهم في تعزيز النقاشات والحوار حول قضايا الاستدامة والعمل المناخي بين الأطراف المعنية والوفود المشاركة وعامة الجمهور.

وسوف يقام في المنطقة الخضراء "مركز بناء الشراكات" التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي سينظم سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي ستشجع المشاركين على تبادل الأفكار وبناء علاقات عمل ناجحة. وخلال فترات المساء، سوف يستضيف المركز أنشطة تفاعلية بين الحضور من أجل التواصل فيما بينهم ومشاركة آرائهم حول مختلف موضوعات العمل المناخي.

وسوف تقوم منصة البث المباشر من أسبوع أبوظبي للاستدامة ببث سلسلة من المقابلات مباشرة من المنطقة الخضراء، وذلك لنقل أجواء نقاشات المناخ اليومية، فضلاً عن تقديم تغطيات دورية حول نقاشات وموضوعات الاستدامة.

وسوف تتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر الأطراف (COP28) سلسلة من أنشطة مبادرة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، التي تركز على تمكين النساء والفتيات من قيادة التغيير الإيجابي وجهود الابتكار، وإفساح المجال أمامهن لطرح أفكارهن وآرائهن ضمن نقاشات الاستدامة.

في حين سوف تستضيف مبادرة "شباب من أجل الاستدامة"، التابعة لشركة "مصدر" والتي تركز على إعداد الشباب وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادة الاستدامة في المستقبل، منتدى شباب من أجل الاستدامة في 8 ديسمبر.

وتشمل قائمة الجهات التي أكدت مشاركتها في رعاية أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، دائرة الطاقة-أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وانفستكورب، و"اتش اس بي سي".

وعلى غرار الأعوام السابقة، سوف يتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر (COP28) فعاليات دولية تعنى بقضايا الاستدامة، وينظمها مجموعة من الشركاء، من ضمنهم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، والمجلس الأطلسي، وتمكين، وغيرهم.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تأسس عام 2008 مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. ويوفر الأسبوع منصة عالمية تجمع تحت مظلتها مختلف الأطراف المعنية والمهتمين بضمان مستقبل أفضل لكوكبنا، حيث يضم قادة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة وتحفيز العمل المناخي والابتكار لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وباعتبارها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، فقد توسعت أنشطة "مصدر" العالمية بشكل كبير خلال الأعوام السبعة عشر الماضية، لتشمل مشاريع جديدة للطاقة المتجددة قيد التطوير حالياً في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والأمريكتين، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في جنوب شرق آسيا، ومحطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في أذربيجان.

وتنتشر مشاريع "مصدر" في أكثر من 40 دولة في 6 قارات، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط باستثمارات تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، وتتطلع الشركة لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط " وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

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